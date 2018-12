Zrušení karenční doby. Proplácení prvních tří dnů nemocenské podle průzkumu lidé vítají

Češi podle exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas vítají chystané proplácení prvních tří dnů nemocenské. Většina, tedy 70 procent, respondentů si myslí, že lidé nebudou tolik přecházet nemoci. Víc než polovina odpovídajících ale tipuje, že budou někteří lidé novinku zneužívat. Třídenní karenční dobu zavedla Topolánkova vláda před 10 lety. ČSSD, hnutí ANO, KSČM nebo Piráti ji chtějí zrušit od července 2019. Praha 6:30 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi podle exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas vítají chystané proplácení prvních tří dnů nemocenské. (ilustrační foto) | Foto: ČTK/WAVEBREAK

Češi si podle analytika Medianu Martina Kratochvíla myslí, že znovuzavedení proplácení nemocenské bude mít pozitivní efekt. „Vcelku si 69 procent respondentů myslí, že lidé budou méně přecházet nemoci. Dvě třetiny si myslí, že se sníží finanční potíže mezi lidmi,“ přibližuje.

„Lidé ze slabších skupin, co se zaměstnanosti týče, tedy s nižšími příjmy a vzděláním a do určité míry i ženy, vnímají toto opatření pozitivněji. Více od něj očekávají pozitivní než negativní efekty. Pravděpodobně to pro ně bude významné, protože jim to pomůže snížit finanční zátěž a nebudou muset přecházet nemoci,“ dodává.

Kratochvílovy předpoklady potvrzují i slova Anny z Prahy. „Když chodím do práce s horečkou, tak to není dobře,“ říká.

Polovina Čechů je skeptická

Víc než polovina Čechů ale naopak odhaduje, že novinku budou lidé zneužívat. Podle Kratochvíla jsou nejskeptičtější živnostníci a podnikatelé.

Proti zrušení takzvané karenční doby je třeba Hynek z Prahy, který je na volné noze. Zaměstnanci by podle něj měli využívat zdravotní volno, takzvané sick daye. „Dneska většina zaměstnanců má sick days, každý si může vzít těchto pár dnů,“ myslí si.

Nemocní mají dostávat v prvních třech dnech nemocenské 60 procent vyměřovacího základu. Platit je budou zaměstnavatelé.

Takzvanou karenční dobu by měla zrušit v červenci 2019 novela zákoníku práce. Prosazují ji poslanci ANO, ČSSD, KSČM nebo Pirátů, kteří plánují přehlasovat veto Senátu. Proti změně je hlavně ODS, TOP 09 a STAN.

Úsporný balíček z roku 2008

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku Topolánkova vláda v roce 2008. Ústavní soud ji následně zrušil, kabinet pak snížil odvody firmám a neproplácení prvních tří dnů nemocenské zavedl znovu.

V exkluzivním průzkumu Medianu pro Český rozhlas odpovídalo v prosinci přes tisíc respondentů.