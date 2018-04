Problém s prvními třemi dny nemocenské by vyřešily sick days, navrhuje lékařské sdružení

Pokud by se zrušila třídenní karenční doba, mohlo by nárůst neschopenek vyřešit rozšíření takzvaných sick days, tedy dnů volna. Uvedlo to ve středu Sdružení praktických lékařů. Systém je běžný v zahraničí, v Česku ho používá jen část firem. Vláda před dvěma týdny podpořila záměr ČSSD na zrušení karenční doby, zaměstnavatelé to ale odmítají. Podle lékařů zbytečně zahltí ordinace.

