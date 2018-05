Šlechtová půjde svědčit kvůli podezřelým armádním zakázkám, sama na ně upozornila

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO půjde svědčit na policii kvůli armádním zakázkám na nákup radarů a vrtulníků. Řekla, že v pátek ráno dostala předvolání. Obě zakázky připravoval předchůdce Šlechtové Martin Stropnický z hnutí ANO a současná šéfka resortu na ně upozornila vojenskou policii. Praha 15:17 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany za ANO Karla Šlechtová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Konkrétně se jedná o armádní zakázky na nákup osmi mobilních radarů a dvanácti vrtulníků za několik miliard korun. Obě tyto zakázky prošetřuje vojenská policie a Vrchní státní zastupitelství v Praze právě na popud Šlechtové. V čem konkrétně jsou problematické, nechtěla ministryně říct.

„Jedná se jak o radary, tak o vrtulníky. Byla jsem požádána, abych detaily nesdělovala, protože tu informaci si vyžádal státní zástupce, ale jdu ke svědeckému výslechu se svým advokátem, protože se jedná o zakázky, které jsem pouze převzala,“ sdělila Šlechtová při tiskové konferenci novinářům.

Šlechtová vojenskou policii upozornila na zakázky poté, co je nechala prověřit inspekcí resortu obrany. Ta podle ministryně zjistila „extrémně závažné nálezy“.

Bezpečnostní prověrka je základ

Šlechtová považuje za problém, pokud by společnost RETIA, která je subdodavatelem pro zakázku na radary pro českou armádu, neměla potřebnou bezpečnostní prověrku.

„Pro mě bude velký problém, pokud Izrael si společnost RETIA vzal jako subdodavatele k tomu, že tato společnost má zajistit certifikaci a následně napojení na systémy. A to si myslím, že by byl problém pro každého,“ řekla.

Mluvčí vojenské policie Lenka Haberová případ nechtěla komentovat. „Právo poskytovat informace k případu si vyhradil dozorující státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ sdělila Haberová.

Jenže podobně na dotaz Českého rozhlasu reagovalo i Vrchní státní zastupitelství v Praze. V této fázi řízení prý žádné komentáře neposkytne.

Případem se bude zabývat i vláda. Na 4. června svolal premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO Bezpečnostní radu státu. Požádala ho o to jak Šlechtová, tak i Stropnický, který je v současné vládě v demisi ministrem zahraničí.

Stropnický na twitteru napsal, že až do jednání Bezpečnostní rady věc nebude komentovat. Na dotaz Českého rozhlasu, jestli i on je předvolán k výslechu, v pátek v SMS zprávě stručně odpověděl, že ne. Babiš už podle Šlechtové informace o obou případech má, ministryně mu prý předala zjištění inspekce už v únoru.

Smlouvu na nákup mobilních radarů za 3,5 miliardy korun obrana chystá už několik let. Nahradit mají zastaralé radary sovětské výroby. Ministerstvo obrany je chce koupit od Izraele formou mezivládní dohody. Smlouva měla být uzavřena už před rokem. Stropnický ale její podpis přenechal Šlechtové. Také nákup víceúčelových vrtulníků armáda řeší už několik let. Jejich cena by mohla dosáhnout až na 13 miliard korun. Zakázku na jejich nákup chce Šlechtová dokončit během léta.