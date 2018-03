Vysílačky za 130 milionů. Hradní stráž dostane nové vybavení, nadřízení uvidí i jejich pohyb

Hradní stráž dostane nové vysílačky a komunikační stanice, ministerstvo obrany se rozhodlo investovat do nových zařízení 130 milionů korun. Hlavním důvodem je zlepšení zabezpečení Hradu, jehož nedostatečnost ukázal například incident s umístěnými rudými trenýrkami skupinou Ztohoven v roce 2015. Praha 15:10 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Armáda ČR

Zakázka, o které informoval server Aktuálně.cz, je jednou z největších, které letos ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) podepsala.

„Nové vybavení pořízené v otevřeném výběrovém řízení zajistí minimálně na dalších 10 let Hradní stráži bezpečnější a kvalitnější spojení. Nejen mezi sebou, ale i s komunikačními systémy armády,“ řekla serveru ministryně.

Nově zakoupená technika by měla lépe chránit citlivé hovory Hradní stráže, moderní vysílačky budou mít silné šifrování. Stanice pro vysílačky mají být nainstalovány i do vozidel, kterými Hradní stráž disponuje.

Navíc by nové přístroje měly mít zabudované fotoaparáty a být harmonizované s frekvencemi Severoatlantické aliance. V řídícím středisku budou moci operátoři a nadřízení sledovat, kde se příslušníci stráže s radiostanicemi pohybují.

Přístroje pro areál Pražského hradu, zámek v Lánech a letiště ve Kbelích, odkud létají důležití představitelé státu, dodá společnost KonekTel.

Ztohoven a rudé trenýrky

„K nákupu dochází, protože současná telekomunikační technika Hradní stráže již neodpovídá požadavkům a bylo nutné její zkvalitnění. Nová technika zajistí spolehlivou, nepřetržitou a bezpečnou komunikaci příslušníků Hradní stráže,“ doplnil pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zabezpečení Hradu je posilováno od roku 2015, kdy na střechu sídla českých prezidentů vyšplhali aktivisté z umělecké skupiny Ztohoven a umístili na stožár rudé trenýrky, kterými chtěli upozornit na nevhodné chování prezidenta Miloše Zemana.

I v návaznosti na to se před vchody do areálu Pražského hradu objevily bezpečnostní rámy a policisté, kteří každého příchozího kontrolují. Jeden z přístupů do areálu Jelením příkopem byl uzavřen úplně.