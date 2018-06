Karla Šlechtová v nové vládě nezasedne, Babiš ji nenavrhne na ministryni obrany

Premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne ministryni obrany Karlu Šlechtovou (za ANO) do nové vlády. Šlechtová o tom po páteční schůzce s předsedou vlády informovala. O tom, že Šlechtová nebude v menšinovém kabinetu hnutí ANO a ČSSD, který mají podporovat komunisté, média v posledních týdnech spekulovala. Praha 7:55 22. 6. 2018 (Aktualizováno: 9:21 22. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karla Šlechtová, nestranice za ANO a ministryně obrany. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan předseda nic nezdůvodnil. Prostě mi řekl, že nebudu součástí jeho návrhu do druhé vlády, to je celé, co mi sdělil,“ popsala ministryně svoji komunikaci s premiérem Babišem. Před schůzí vlády pak novinářům řekla, že se jí Babiš ptal na různé armádní zakázky včetně nákupu mobilních radarů. Souvislost mezi zbrojními zakázkami a neúčastí v budoucí vládě Šlechtová nevylučuje.

Připravovaný nákup radarů za 3,5 miliardy korun z Izraele nechala ministryně prověřit svou inspekcí a poznatky poté předala Vojenské policii. Hovořila o extrémně závažných pochybeních.

„Snažila jsem zadávat všechno transparentně a čistě. Rozplétala jsem na ministerstvu obrany spoustu klientelistických sítí,“ dodala zároveň Šlechtová.

Členka minulého i současného kabinetu ve vládě seděla od roku 2014. Šlechtová, kterou do vlády nominovalo hnutí ANO, začínala na ministerstvu pro místní rozvoj. V jeho čele nahradila nynější eurokomisařku Věru Jourovou.

Už jako ministryně pro místní rozvoj měla blízký vztah k prezidentovi Miloši Zemanovi. Původně se s jejím dalším působením ve vládě nepočítalo, Babiš ji však nakonec poměrně překvapivě po podzimních volbách nasadil na obranu, aby tam „rozhýbala zakázky“.

Už krátce po nástupu Šlechtové do úřadu vyvolalo kritiku její rozhodnutí nepodepsat některé zakázky, připravované za jejího předchůdce Martina Stropnického (ANO). Jedná se zejména o nákup 12 víceúčelových vrtulníků, vedení ministerstva a armády se přela o to, zda vojáci měli reálné požadavky.

Šlechtová odsunula také rozhodnutí o nákupu izraelských mobilních radarů za 3,5 miliardy korun. Ministryni vadilo, že český kybernetický úřad nedal jasné stanovisko k zapojení radarů do systému NATO.

V posledních době se Šlechtová, která je velmi aktivní na sociálních sítích, stala například terčem kritiky za zveřejnění fotografie svého pudla sedícího za věncem na hrobu Neznámého vojína na Vítkově. V květnu Lidové noviny uvedly, že jako ministryně pro místní rozvoj využívala na pražském letišti VIP služeb (stát za to zaplatil přes 300 000 korun). Babiš řekl, že to považuje to za plýtvání penězi. Šlechtová se proti tomu ohradila. Novinové články z posledních týdnů označila za kampaň proti své osobě.