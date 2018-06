Šlechtová se rozloučila na obraně: Kdyby mohli, tak mě pošlou na Mars

Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová zhodnotila svou misi v čele resortu. Podle ní se během jejího sedmiměsíčního působení podařilo odkrýt mnoho nekalostí a některé z nich už vyšetřuje vojenská policie. „Japonsko byla účelovka, nejvýchodnější stát, kam by mě někdo mohl poslat, takové štípnutí, že šlapu do vosích hnízd,“ uvedla k dříve publikované informaci, že by mohla zamířit na velvyslanectví v Tokiu. Aktualizováno Praha 15:05 26. 6. 2018 (Aktualizováno: 15:43 26. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nekritizuju práci pana Stropnického, on si tu určitě taky užil své v područí mnoha firem. Je velmi těžké se v tom vyznat. To, co já naznačuji, to je mnoholetá praxe ministerstva obrany za posledních 10 let,“ zmínila ve svém projevu Šlechtová.

Končící ministryně, která opakovaně nařkla novináře ze štvanice na svou osobu, zdůraznila, že během úřadování se jí povedlo podepsat více než pět tisíc smluv. Mimo jiné i na výstroj vojáků, kteří si podle ní museli mnoho věcí kupovat sami. „Doufám, že časem se doplní výstrojní sklady a bude tam všechno, co vojáci potřebují. Za mě jsme podepsali boty. K čemu by nám byl voják, co nemá boty?“ zdůraznila Šlechtová.

Ministryně v demisi také vzkázala, že - pokud by pokračovala ve vládním angažmá - byla by ráznější a „nebrala bych si servítky s našimi organizacemi“.

Šlechtová ještě zdůraznila, že se během posledních pěti a půl měsíce soustředila především na boj s korupcí a klientelismem a snažila se zvýšit transparentnost resortu. „Chtěla jsem přetrhávat ty pavučiny. A to se mi dařilo, proto začal malý, drobný mediální lynč. Když je někdo nepohodlný, tak končí,“ postěžovala si.

Pokračujte v mé práci

Končící ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) doufá, že její nástupce v ministerské funkci bude pokračovat v potřebné modernizaci a přezbrojení české armády. Řekla to v sobotu na Dni pozemního vojska Bahna u Strašic na Rokycansku. Designovaný premiér Andrej Babiš v pátek oznámil, že v nové vládě už Šlechtová neusedne. Nahradit by ji měl dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar.

„Mně osobně jako ministryni obrany, sice nyní odcházející a ještě v demisi, šlo především o to, abychom naši techniku obnovili,“ řekla Šlechtová. Doufá, že příští ministr nepoleví a nebude mít jiné záměry.

Za poslední půlrok věnovala podle svých slov spolu s armádními specialisty mnoho hodin plánování, co bude dál a armádními tanky, bojovými vozidly pěchoty (BVP), vrtulníky, radary či s modernizací obrněných transportérů Pandur.

I když Šlechtová apelovala na nutnost přezbrojení pozemního vojska, právě její postup v této věci byl některými odborníky kritizován. Některým se nelíbilo zejména zpomalení či zablokování významných zakázek.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý popsal sedmiměsíční úřadování Šlechtové jako jízdu na horské dráze, v níž dobré okamžiky střídaly špatné. Negativa ale podle něj v konečném zúčtování převažují.