Litva a Lotyšsko. Téměř 300 českých vojáků vyrazí na misi do Pobaltí v půlce června, oznámila Šlechtová

První vojáci do Pobaltí v rámci posílené přítomnosti NATO na východním křídle aliance vyjedou v polovině června. ČTK to v rozhovoru řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Vojáci budou působit v Litvě a v Lotyšsku. Misi již loni schválily vláda a Parlament. Ministerstvo obrany nyní v rámci plánu na příští roky požádalo o prodloužení mise do roku 2020. Praha 21:25 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda ČR (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0 | Zdroj: Flickr

Otázka vojenského působení české armády v zahraničí se stala předmětem sporu vznikající koalice hnutí ANO a ČSSD s komunisty, kteří by měli kabinet podporovat.

Inspekce objevila u miliardové zakázky na radary extrémně závažné nálezy, oznámila Šlechtová Číst článek

Z Česka pojede do Litvy do bojového uskupení, které sestavuje Německo, mechanizovaná rota do 250 lidí. Do kanadského uskupení v Lotyšsku bude poslána minometná četa o velikosti do 40 lidí.

Vláda a Senát již v minulých týdnech odsouhlasily návrh na vojenské mise na příští dva roky. Počítá s působením v dosavadních misích, zároveň ale navyšuje počet vojáků na misích v Afghánistánu, Iráku a v Mali. Příští rok by také letecká jednotka s gripeny měla dohlížet nad vzdušným prostorem v Pobaltí. Ministerstvo obrany v dokumentu rovněž navrhuje prodloužení českého působení v předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí.

Programové prohlášení

S navýšením české přítomnosti v misích v Iráku a v Afghánistánu počítá také návrh programového prohlášení nové vlády. Proti jsou ale komunisté, kteří by měli vládu tolerovat. Hrozí, že vládu nepodpoří.

Šlechtová o svém osudu s Babišem nemluvila. O schůzku požádala prezidenta Zemana Číst článek

„Otázka je, co opravdu komunistům vadí, jestli to, že jsme členové NATO, nebo zahraniční mise jako takové, nebo text v programovém prohlášení vlády, nebo ten náš komplexní mandát," řekla Šlechtová.

Poznamenala, že není součástí vyjednávacího týmu a prohlášením komunistů, že jsou proti misím, byla překvapená.

„Následně se dozvídáme, že nechtějí vojáky v Pobaltí. Takže tady je otázkou, aby si vedení hnutí ANO opravdu vykomunikovalo s vedením KSČM, co jim konkrétně vadí," podotkla. Dodala, že ministerstvo obrany na účasti v misích trvá. Za dobré označila i prodloužení mandátu v Pobaltí.

Získávají zkušenosti

Návrh působení v misích již schválil Senát, nyní se jím bude zabývat sněmovna. Sněmovní branný výbor k návrhu nepřijal žádné stanovisko. Některým opozičním stranám vadí, že návrh předložila vláda v demisi.

Armáda chce nakoupit bojová vozidla za víc než 50 miliard. Kvůli zakázce si najme externí advokáty Číst článek

Šlechtová se brání, že připravit vojáky na misi trvá šest až devět měsíců. „Už teď se vojáci na tento mandát připravují. Nemůžeme čekat, až se politici rozhodnou," poznamenala.

Už dříve řekla, že pokud by mise v dohledné době nebyly schváleny, začne armáda chystat stažení vojáků.

„Zahraniční mise vnímám jako boj proti terorismu, zastavení migrace, ale je to důležité i pro naše členství v jednotlivých organizacích," řekla. Vojáci také podle ní při misích získávají zkušenosti, které jim poslouží pro zajištění bezpečnosti a obrany České republiky.