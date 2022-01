Řád německých rytířů lázně Karlova Studánka nezíská. Spor o majetek ukončil Ústavní soud

Letitý spor o státní lázně Karlova Studánka je u konce. Ústavní soud totiž zamítl stížnost Řádu německých rytířů. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas zjistil z justiční databáze. Podle Ústavního soudu je stížnost Řádu nedůvodná, protože jejich majetek byl konfiskovaný už za nacistické okupace. Horské lázně se specializují na léčbu dýchacích onemocnění, využívají také vrt, ze kterého čerpají minerální uhličitou vodu. Karlova Studánka 8:07 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vikář velmistra pro restituce Metoděj Radomír Hofman upřesnil, že Řád německých rytířů chce o lázně bojovat u evropského soudu | Zdroj: Profimedia

Předchozí verdikty okresního, krajského i nejvyššího soudu byly v pořádku. A proto stížnost Řádu německých rytířů odmítl jako nedůvodnou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Andrey Čánové

„Sporný majetek byl konfiskován už za nacistické okupace, to znamená tedy před tím takzvaným rozhodným obdobím. A k obnovení vlastnického práva už poté nedošlo. To je důvod, proč se na tento sporný majetek církevní restituce nevztahuje,“ potvrzuje mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Vikář velmistra pro restituce Metoděj Radomír Hofman upřesnil, že Řád německých rytířů chce o majetek bojovat u evropského soudu. „Zatím rozhodnutí bylo takové, že pokud vyčerpáme možnosti české justice, tak se ještě obrátíme na mezinárodní soud ve Štrasburku. Budeme čekat, jak on se k tomu postaví,“ vysvětluje Hofman.

Nové investice

Zato státní podnik už pracuje na mohutném investičním plánu. Dosud měl obavy dávat obří sumy do majetku, o který by mohl přijít.

Hrad Bouzov bude nadále patřit státu. Nejvyšší soud odmítl jeho vrácení německým rytířům Číst článek

„V této záležitosti je definitivně rozhodnuto a státní podnik může konečně nakládat s tímto majetkem, jak uzná za vhodné. Po těch několika letech konečně můžeme lázeňství v Karlově Studánce začít rozvíjet. A opravdu se zaměřit na veškerou investiční politiku, která byla po celou dobu soudního sporu velmi pasivní,“ plánuje po úspěchu u Ústavního soudu ředitel lázní Jan Poštulka.

Klientky z Prahy Marie a Eva si chystané investice do lázní v Jeseníkách pochvalují. „Všechno jde vylepšit, ty budovy jsou staré. Pokud by se zachovala atmosféra, taky by se určitě hodila novější okna, nanést nové štuky nebo natřít alespoň dřevěné prvky,“ popisují, jak by se daly lázeňské domy opravit.

Ředitel lázní Jan Poštulka plánuje například zlepšit prostor pro uhličité koupele. „Zvýšit komfort pobytu ve vanách a zkvalitnit do nich vstup i výstup, tak aby vodoléčba byla přístupná i případně hůře mobilním klientům,“ doplňuje. Vedení lázní chce plánované úpravy konzultovat s památkáři i architekty.