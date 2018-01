Manipulovali elektronické losovačky, musí zaplatit desítky milionů. Mezi odsouzenými je i Salačová

Za zmanipulování elektronického losování veřejných zakázek rozdal soud čtrnáctce obžalovaných tříleté a dvouleté podmínky, ale také citelné peněžité tresty v celkové výši 23 milionů korun. Páteční verdikt není pravomocný. Mezi obžalovanými jsou někdejší aktéři tzv. karlovarské losovačky nebo Ivana Salačová, spolupracující obviněná z kauzy exhejtmana Davida Ratha. Podle státní zástupkyně skupina způsobila škodu přes 33 milionů korun. Praha 20:04 19. 1. 2018 (Aktualizováno: 20:58 19. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivana Salačová na archivním snímku z roku 2016 | Foto: MAFRA MICHAL ŠULA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Skupina podle rozsudku zmanipulovala nebo se pokusila zmanipulovat celkem 11 veřejných zakázek, které byly financované zčásti z dotací EU a zčásti ze státních dotací. Od ledna do října 2011 údajně ovlivňovala upraveným počítačovým programem zadávání tendrů tak, aby je získaly předem určené obchodní společnosti.

Obžalovaným hrozilo až desetileté vězení, žalobkyně Daniela Smetanová požadovala pro většinu z nich nepodmíněné tresty v délce od pěti let do 8,5 roku. Pražský městský soud ale rozhodl jinak. „Vzhledem k peněžitým trestům máme za to, že není nezbytně nutné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody,“ řekla předsedkyně senátu Hana Hrnčířová, která kvůli rozsáhlosti kauzy přednášela výrokovou část rozsudku přes dvě hodiny.

Soudkyně připomněla, že žádný z obžalovaných doposud nebyl trestán. Pomohlo jim i to, že od údajného spáchání dotačního podvodu uplynula dlouhá doba.

Byli sebejistí

Soud skupinu usvědčil na základě policejních odposlechů. „Bylo možné dospět k jednoznačnému závěru o tom, jak spolu obžalovaní komunikovali a jak se celá záležitost odvíjela,“ uvedla Hrnčířová. Za „zarážející“ označila to, že obžalovaní si opatřovali upravená losovací zařízení i v době, kdy už věděli, že věc zkoumá policie. „Neochvějně věřili tomu, že se na to nepřijde,“ poznamenala.

Upravený program instalovaný v počítačích prý umožňoval provádět i skutečně náhodná losování. Když se však přepnul tlačítkem „vyčistit losování“ do zmanipulovaného módu, vybíral předem určené zájemce, jejichž identifikační čísla se do notebooku vkládala přes flash disk. Po skončení losování pak program automaticky a nenávratně odstranil veškerá data, přítomný notář tak porušení zákona nemohl odhalit.

Tendr v jižních Čechách

Obvinění vinu buď přímo popírají, nebo odmítli vypovídat. Část z nich se proti rozsudku odvolala, další si vzali lhůtu na rozmyšlenou. Mezi nejvýznamnější zakázky, které podle obžaloby ovlivnili, patří více než půlmiliardový tendr na modernizaci silnic v Jihočeském kraji nebo rekonstrukce budovy v Kladně za 135 milionů korun.

Nejvíce peněz - každý 3,7 milionu korun - mají státu zaplatit Tomáš Kraus a Roman Krist. Kraus zmanipulované losování údajně zařizoval a Krist ho přímo prováděl.

Krist byl přitom v roce 2007 aktérem i nechvalně proslulé „karlovarské losovačky“, při níž dlouze šátral rukou v osudí, což zachytil videozáznam stále dostupný na internetu. Toto výběrové řízení na stavbu sportovní arény nebylo součástí aktuální obžaloby a ani v minulosti za ně nikdo nebyl potrestán.

Karlovarská losovačka i kauza Rath

Soud však nyní Kristovi na tři roky zakázal dělat u výběrových řízení administrátora. Stejný zákaz dostal i nynější spolupracující obviněný Jiří Pilský, který karlovarskou losovačku organizoval.

Podnikatelka Salačová, která spolupracuje s policií v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Ratha, v pátek dostala dvouletou podmínku a musí zaplatit milion korun.

Jihočeský krajský úřad, ministerstvo financí a obec Cítov, které se k trestnímu řízení připojily s žádostí o náhradu škody, odkázala soudkyně na občanskoprávní spor