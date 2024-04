Jak vidíte pozici MSK ve srovnání s ostatními kraji ČR?

V ukončeném programovém období 2014 – 2020 získal MS kraj finanční prostředky z 6 operačních programů (IROP, OP PIK, OP D, OP ŽP, OP VVV a OP Z) v celkovém objemu 96,2 mld. Kč. Podány byly žádosti v celkovém objemu 167,4 mld. Kč a úspěšnost tedy byla na úrovni cca 57,5%. Mezi kraji nám v tomto srovnání náleží průměrné 7. místo, v celkovém objemu prostředků pak místo třetí, a to za kraji Středočeským a Jihomoravským. V současném programovém období 2021 – 2027 byli zatím žadatelé z MS kraje úspěšní s projekty v celkovém objemu 14,2 mld. Kč. Výraznou změnou pro toto programové období je nový OP Spravedlivá transformace (OP ST) pro 3 uhelné kraje v ČR, tj. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Na rozdíl od ostatních OP, centrálně řízených příslušnými ministerstvy (TOP-DOWN), je OP ST realizován v úzké spolupráci MŽP s kraji s intenzivním využitím tzv. multi-level governance (BOTTOM-UP). I proto je OP ST momentálně hodnocen jako nejúspěšnější OP využívající zdroje z Fondu spravedlivé transformace v rámci celé Evropské unie a MS kraj je k počátku dubna 2024 ze všech tří krajů nejdál, a to s více než 50% zdrojů z celkového objemu 18,9 mld. Kč již v právních aktech.

Jak se MSK daří s jejich pomocí rozvíjet? A proč to jde hůř než v jiných krajích?

Odkud soudíte, že to jde hůř než v jiných krajích? Máte na mysli absolutní objem čerpání v konkrétních oblastech? Máte na mysli čerpání v přepočtu na počet obyvatel? Máte na mysli absorpční kapacitu a připravenost projektů? V tomto ohledu kraj nejen, že nezaostává, ale je v mnoha ukazatelích buď na průměru ČR nebo dokonce napřed. Jsme v tomto ohledu často dávání na mezinárodních platformách za vzor. Typickým příkladem z minulosti, kdy ještě byly v ČR umožněny ROP – Regionální operační programy, je srovnání příkladného využití těchto regionálně řízených eurofondů v MS kraji, s korupčními skandály jiných ROP, z nichž zejména ROP Severozápad a ROP Středočeského kraje zničily pověst tohoto nástroje a zabránily jeho pokračování v ČR. Moravskoslezský kraj se i díky odpovědnému a často inovativnímu využívání evropských fondů postupně vrací na pozici jednoho ze tří nejdůležitějších rozvojových pólů České republiky mimo Prahu, a to jak co do významu ekonomiky (3. největší HDP mezi kraji – 8,8 % ekonomiky ČR) tak co do počtu obyvatel (3. nejvyšší počet obyvatel po Středočeském kraji a Brnu). To, že je stále ještě veden mezi strukturálně postiženými regiony, z velké části způsobuje dlouhodobá transformací zdejší ekonomiky, historicky založené na energeticky náročném průmyslu těžby uhlí, výroby železa a oceli a těžkého strojírenství. Tato struktura a také špatně provedená privatizace klíčových regionálních firem OKD a Nové Huti ze strany státu, drancování zdejšího přírodního bohatství bez adekvátních investic v regionu, jsou důležitými faktory toho, že MS kraj má cestu k prosperitě mnohem složitější než většina jiných krajů v ČR. Nepomáhá tomu navíc současná ani chystaná struktura RUD – rozpočtového určení daní, podle níž je podíl daní na jednoho obyvatele MS kraje nejnižší, cca poloviční oproti kraji Vysočina. I přesto jdeme vytrvale a úspěšně svou cestou „from coal mining to data mining“. V IT dnes pracuje cca trojnásobek zaměstnanců než v těžkém průmyslu.

MSK se potýká s odlivem mozků. Čím si to vysvětlujete a co s tím kraj dělá?

Co se týče dat, je fakt, že k úbytku obyvatel statisticky dochází (-88 362 obyvatel od roku 2000, cca 6,9 %; od roku 2012 úbytek o 3 %). Značná část úbytku jsou obyvatelé v produktivním věku a mezi nimi tím pádem i talentovaní a vzdělaní lidé. Je to nejvíce v ČR, Karlovarskému kraji odešlo -3,5 %, Ústeckému -1,8 %, Zlínskému 2,9%). Postupný úbytek obyvatel, se kterým se kraj potýkal v minulých letech, se začal zmírňovat od roku 2018. Čísla pozitivně ovlivnil také příchod lidí z Ukrajiny. Od roku 2020 již bohužel nejsme 3. nejlidnatějším krajem, předstihl nás Jihomoravský kraj (+ 81 614, cca 7,2 %). Na druhou stranu platí, a dlouho to platit bude, že je Moravskoslezský kraj čtvrtým nejlidnatějším krajem v České republice (1 189 674 obyvatel), respektive třetím, pokud přijmeme, že velkou část přirozeného spádového území Prahy tvoří prstenec, který je zčásti ve Středočeském kraji. Na to má vliv více faktorů. Odliv mozků vždy a všude souvisí s restrukturalizací ekonomiky, zanikají konkrétní pracovní místa, nevytváří se dostatek nových, lákají atraktivní pracovní místa jinde, v Praze nebo v zahraničí, v jiných krajích. V evropském srovnání máme i přesto jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti. Co nyní potřebujeme je, aby vznikaly nové pracovní příležitosti, které budou zajímavě finančně ohodnocené a budou dávat zajímavou perspektivu. K tomu máme velmi dobře našlápnuto díky investicím do výzkumu, podpory podnikání a díky spolupráci s univerzitami na lákání talentovaných výzkumníků a vědců. Řešení problému „brain drain“ je také jednou z hlavních priorit rozvojové strategie MS kraje. V tomto směru se kraj, ještě pod mým vedením, pustil do celé řady konkrétních aktivit, z nichž namátkou uvádím: ve spolupráci s Ostravou a podle inspirace JIC z Brna založení MSIC – Moravskoslezského inovačního centra, dnes jednoho z nejlepších v ČR, využití a rozvoj Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, iniciátora inovací v oblasti kariérového poradenství. Zavádění duálních prvků do odborného vzdělávání, up-skillingu a re-skillingu zaměstnanců aj. Krajský program finanční podpory mladých doktorandů na zdejších univerzitách. Ve spolupráci s Ostravou program Global experts k získání špičkových zahraničních vědců na univerzity v kraji. Nastavení významné části OP Spravedlivá transformace na strategické projekty podporující excelentní vědu, výzkum, inovace a podnikání – viz například strategické projekty LERCO, REFRESH, Cirk arena, CEPIS, Černá kostka, program podnikatelských voucherů, program Transformační úvěr apod. Akcelerace změn v kvalitě odborného vzdělávání a rozvoje podnikavosti na středních školách s využitím OP ST a strategického projektu TPA – Technologická a podnikatelská akademie, inspirovaného příkladem nejlepší světové praxe z Baskicka. O těchto perspektivách musíme přesvědčit jak mladé, aby zde zůstali nebo se sem vrátili, tak talentované obyvatele z jiných částí Česka nebo Evropy, aby se stali motorem nového růstu. A vedle eurofondů k tomu potřebujeme i kontinuální strategickou podporu státu. Řešit je potřeba i strukturu osídlení v kraji. Vylidňují se zejména odlehlejší a periferní oblasti a hrozí riziko neudržitelnosti vybavenosti a služeb. To se však netýká pouze našeho kraje. Vedle toho kraj a jeho obce potřebují dále pracovat na nabídce kvalitního bydlení a na dostupnosti služeb v oblasti zdravotní a sociální péče. A také o svých přednostech dobře komunikovat.

MSK se podařilo během let dostat z nejhoršího HDP na hlavu v ČR do průměru. Co za tím stojí?

MSK roste (i rychleji, než celá Itálie pro srovnání), ale mezi kraji v ČR v tom nejjednodušším ukazateli HDP na obyvatele je MSK na 78,7 % vůči průměru ČR, bohužel zažíváme kontinuální pokles od roku 2012, kdy to bylo 84,2 %; stav je pořád lepší, než v řadě jiných krajů v ČR (jsme průměrní), ale trend není uspokojivý a je třeba jej změnit. V roce 2021 došlo k vysokému nárůstu regionálního HDP (+6,4 %), největšímu ze všech krajů ČR. Je však třeba toto uvést v kontextu předchozích let covidové krize, kdy regionální HDP významně klesalo. Znamená to tedy postupný návrat na úroveň před covidovou krizí. Co nebo kdo za tím stojí? Kromě usilovné práce a výsledků ze strany měst a obcí, firem, veřejných i neziskových organizací lze také bezesporu uvést, že za pozitivním vývojem stojí strategický přístup kraje a dlouhodobá kontinuita politického vedení v MS kraji a Ostravě v letech 2016 – 2023. Tento stav se v průběhu roku 2023 změnil vynuceným odchodem dlouholetého primátora Ostravy a hejtmana kraje ze svých funkcí. Je otázkou, jaká bude politická konstelace po krajských volbách na podzim roku 2024 a jak se projeví tento důležitý faktor v dalším vývoji. Jak hodnotí příčiny úspěšného využití evropských fondů a rozvoj MS kraje jiní lze doložit například na závěrech analytické studie společnosti E&Y pro MMR pod názvem „Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni“ z roku 2023 citací následujících závěrů: „Oproti doposud analyzovaným krajům Ize v Moravskoslezském kraji sledovat jasně zacílenou podporu, která je součástí systémové podpory tří strukturálně postižených regionů. Faktory úspěchu v Moravskoslezském kraji jsou: fungující a stabilní politický systém v kraji, fungujíci sdílený leadership a důvěra mezi lokálními aktéry, již fungující podnikatelské a inovační podhoubí, ve kterém se daří dále propojovat aktéry a podporovat rozvoj podnikáni, vznik podpůrných agentur pro řešení zásadních priorit (PAKT, MSIC), které hraji roli "intermediary body" mezi firemním a výzkumným/veřejným sektorem, systematický rozvoj terciálního vzdělávání.“ Otázkou je, zdali tyto faktory naplňuje i současné vedení a hlavně jak se bude situace vyvíjet i do budoucna.