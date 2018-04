Díru v rozpočtu karlovarského festivalu zalepí po odchodu ČEZu Sokolovská uhelná

„Sokolovská bude jedním ze subjektů, který pomůže. My to vysloveně vnímáme jako jednorázovou pomoc v letošním roce vzhledem k tomu, že nemají dost času na to, aby dali dohromady peníze, které vypadly,“ sdělil Štěpánek.

Prezident festivalu Jiří Bartoška nechtěl dohodu komentovat s tím, že všechny partnery sdělí až na tiskové konferenci v druhé polovině dubna.

ČEZ byl generálním sponzorem karlovarského filmového festivalu šestnáct let. V březnu však náhle oznámil, že musí šetřit. Organizátoři tak čtyři měsíce před začátkem akce přišli téměř o 20 milionů korun, což činí asi pětinu rozpočtu.

Pochybnosti okolo ukončení sponzoringu vyvolalo především jeho načasování. ČEZ s touto informací přišel zhruba týden poté, co při předávání Českých lvů filmaři kritizovali prezidenta Miloše Zemana. Generální ředitel společnosti Daniel Beneš odmítl celou věc komentovat a pouze dodal, že nevnímá souvislost mezi zastavením finanční podpory festivalu a filmařskou kritikou hlavy státu.