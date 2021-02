Karlovarský hejtman: Blížíme se 90 procentům obsazenosti lůžek, budeme potřebovat pomoc ze zahraničí

Karlovarský kraj dál marně usiluje o možnost převážet pacienty s covidem-19 na léčbu do Německa, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) žádost ve středu opět odmítl – svolí prý tehdy, když počet volných lůžek klesne k hranici 10 procent. „V posledních dnech se dostáváme na hranici 90 procent obsazenosti, a proto jsem to téma zvedl znovu,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus hejtman Petr Kulhánek za STAN. INTERVIEW PLUS Karlovy Vary 22:13 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediným kandidátem na hejtmana je lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kulhánek připouští, že v kraji stále jsou volná lůžka intenzivní péče, situace se ale mění každou hodinou. Vzhledem k vývoji prý lze předpokládat, že pomoc ze zahraničí bude potřeba.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého se situace v nemocnicích Karlovarského kraje lepší, to ale Kulhánek odmítá. „Pohybujeme se na křivce, kdy se nám díky propouštění pacientů a jejich převozu do jiných krajů lůžka uvolňují, pak ale přijde den, kdy je mnoho komplikovaných hospitalizací a propouštěných není tolik,“ popisuje v pořadu Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Situace je setrvale vážná, ale stále pod kontrolou,“ doplňuje hejtman s tím, že pokud by vláda povolila transfery do zahraničí, reálně by na ně došlo až v situaci, kdy by to bylo opravdu potřeba.

Vláda argumentuje tím, že pacienty je možné převážet i v rámci republiky, Kulhánek ale namítá, že logisticky jednodušší jsou transfery do blízkých nemocnic za hranicemi. Dále poukazuje na to, že převoz pro pacienta představuje značnou zátěž a navíc s ním musí být přítomen lékař, který pak i několik hodin chybí v nemocnici.

„Během dnešního dne bychom měli dostat informaci o volných kapacitách v Německu, kde je situace také vážná, ale lepší než v našem regionu i v celé České republice,“ uvádí Kulhánek, který už jedná s představiteli přeshraničních okresů.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek v úterý varoval, že kvůli nakažlivější britské mutaci je pravděpodobné, že v osmi krajích dojdou kapacity zdravotní péče, z toho v pěti krajích především na západě Čech už do konce února.

Jeho obavy sdílí i Kulhánek. „U standardní mutace nebyl problém kontakt kratší než 15 minut, ale u britské mutace to neplatí a stačí několikasekundový kontakt. Když je nakažlivost takto vysoká, je zpomalení šíření velmi obtížné,“ uzavírá hejtman.

Je vhodná doba na znovuotevření obchodů, služeb a škol? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.