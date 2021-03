‚Vymírají rody.‘ V Karlovarském kraji zemřelo v únoru s covidem víc lidí než dříve za měsíc na všechny nemoci

Jen s covidem zemřelo během února v Karlovarském kraji o 161 lidí více, než kolik jich tam v minulých letech umíralo se všemi diagnózami dohromady. Takto špatnou situaci ještě žádný kraj v Česku od počátku pandemie nezaznamenal.

Část místních, včetně lékařů, vládě vyčítá, že Karlovarskému kraji odmítla pomoci s převozem pacientů do sousedního Německa.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) ale říká, že situaci způsobilo především masivní rozšíření agresivnější britské mutace koronaviru. Data Karlovy Vary 6:57 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská mutace se potvrdila i mezi personálem | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

V Karlovarském kraji v posledních týdnech nastalo to, co ještě v žádném českém kraji během pandemie. Zatímco loni zemřelo za únor 343 lidí na všechny nemoci dohromady, letos jen v důsledku onemocnění covid-19 bylo mrtvých 443. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví a údajů o počtu zemřelých v letech 2010 až 2019 Českého statistického úřadu, která si vyžádal Radiožurnál.

V letech 2010 až 2019 v tomto kraji během února umíralo v průměru 282 lidí, zatímco s covidem zde letos v únoru zemřelo 443 osob. Například demografka Klára Hulíková z Univerzity Karlovy říká, že takový nárůst počtu úmrtí je v Česku bezprecedentní. „Když si vezmeme, že tam je víc úmrtí jen na jednu jedinou diagnózu, než bylo celkově na všechny dohromady, tak to je něco nepředstavitelného,“ hodnotí údaje o počtu zemřelých.

Nejblíže se dosud k této situaci přiblížil Královéhradecký kraj letos v lednu a Jihočeský kraj loni v listopadu. V obou případech se měsíční počet úmrtí přiblížil třem čtvrtinám průměrného počtu úmrtí se všemi diagnózami.

„Aktuálně v chebské nemocnici již není jediné volné intenzivní lůžko a jsme nuceni již selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic.“ Stanislav Adamec, primář interny chebské nemocnice, 9. ledna na facebooku

Karlovarský kraj navíc v únoru a také v lednu letošního roku zaznamenal ještě jedno smutné prvenství. Během jediného měsíce zde totiž s covidem zemřel více než jeden člověk na 1000 obyvatel.

Nízká šance, že se vrátí domů

Věra Luhanová, záchranářka, která už od loňského jara vypomáhá na covidovém oddělení chebské nemocnice, popisuje zdejší situaci jako válku s covidem.

„Tady vymírají rody. Před pár dny jsem jela za pacientem ve vážném stavu a do toho mi jeho manželka s dítětem na ruce říká, že dneska ráno volali z nemocnice, že mu zemřela maminka a před třemi dny bratr. A já ho odvezu do té nemocnice a druhý den jde na covidovou jednotku a třetí den pacient umírá,“ popisuje Radiožurnálu jeden z případů posledních dnů.

Část místních má pocit, že jim dostatečně nepomohla vláda. Tu totiž několikrát žádali, aby umožnila převoz části hospitalizovaných do Německa, které nabízelo Karlovarskému kraji pomoc, a alespoň částečně tak ulevila zdejším přetíženým nemocnicím.

„Nečinností a nevyužitím možností, kdy německá strana oficiálně nabízela pomoc už před měsícem, tak minimálně na morální úrovni to vnímám jako zjevné selhání,“ říká Libor Dušek, který byl jedním z iniciátorů petice za umožnění převozu nemocných za hranice. Tu podepsaly více než čtyři tisíce lidí.

Nemocnice v Karlových Varech | Zdroj: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia

Převoz do Německa?

První výzvy z kraje, aby vláda převoz do Německa umožnila, začaly přicházet již na začátku ledna, kdy o této možnosti s německou stranou jednal hejtman Petr Kulhánek (za STAN). „Podle nich by tam prostor pro spolupráci byl, ale situace se musí řešit na úrovni vlád,“ řekla tehdy mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Jenže tomu se vláda bránila s vysvětlením, že ve zbytku Česka je pro pacienty dostatek volných míst. Nepovolila ani poté, co na začátku února chebskou nemocnici navštívil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči. Pane ministře, prosím požádejte o pomoc Bavorsko a Sasko. Spolupráci už předjednal hejtman Kulhánek, ale oficiálně to musí jít od Vás @ZdravkoOnline pic.twitter.com/acBuK6AyXJ — Petr Třešňák (@petr_tresnak) January 9, 2021

„Jasný signál pro občany této země: postará se o vás Česká republika, není třeba za každou cenu cestovat do zahraničí. Česká republika si váží každého života, každého českého občana a o každého z nich se postará,“ prohlásil tehdy ministr.

Chebské nemocnici tehdy přidělil tři internisty a umožnil transport pacientů vrtulníkem i v noci. Místní tuto pomoc oceňují. Data demografky Hulíkové ale naznačují, že zdejší nemocnice potřebovaly spíše pomoc s náporem nemocných. Sleduje totiž, kolik z hospitalizovaných lidí nad 65 let se v lednu a únoru vrátilo domů, a kolik zemřelo.

„V Karlovarském kraji je ten poměr zhruba 50 na 50. Celorepublikový průměr podílu úmrtí na celkovém počtu hospitalizovaných je ale přitom okolo 25 procent,“ říká. V Karlovarském kraji tento poměr podle jejích dat prý vystoupal s vysokým zatížením nemocnic. „Nejdřív narůstal počet hospitalizací, s nějakým zpožděním potom rostl počet zemřelých a zároveň s tím rostl také podíl úmrtí na ukončených hospitalizacích,“ popisuje.

„Situace v posledním týdnu je na hraně kapacit. Pomohla by redistribuce pacientů do německých zdravotních zařízení.“ Vladislav Podrácký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, 9. ledna

Primář interny chebské nemocnice Stanislav Adamec říká, že by jim tehdy převoz některých pacientů do Německa pomohl uvolnit lůžka pro intenzivní péči. „Myslím tedy, že by nám to určitě v době té největší krize pomohlo,“ říká Adamec.

Pirátský poslanec za Karlovarský kraj Petr Třešňák si proto myslí, že vláda měla udělat víc. „Rozhodně si myslím, že to vláda podcenila. A že ta čísla mohla být úplně jiná, pokud by skutečně pan Blatný někdy hned v tom prvním týdnu v lednu spolu s premiérem zažádali Bavorsko, Sasko o pomoc,“ je přesvědčen Třešňák, který sám k umožnění převozu do Německa vyzval již 8. ledna.

Radiožurnál oslovil ministerstvo zdravotnictví minulý čtvrtek se žádostí o vyjádření. Úřad však nereagoval.

Varování pro zbytek Česka

Kulhánek má za to, že zdejší velmi špatnou situaci má na svědomí spíše agresivnější mutace koronaviru.

Česko a Slovensko jako ‚problémová dítka‘ Evropy. Jak zvládají nástup nové vlny covidu další okolní státy? Číst článek

„Poprosil jsem o zjištění výskytu britské mutace u pacientů v Karlovarském kraji. Ze 100 náhodně vybraných vzorků byla v 98 britská mutace,“ říká hejtman s tím, že v případě této mutace je nákaza mnohem agresivnější. „A snižuje se věk vážně nemocných lidí,“ dodává.

„Já se strašně bojím, že tento stav, který se teď od nás rozšiřuje ze západu na východ, postihne i další kraje v republice,“ říká Kulhánek s tím, co bohužel ukazují i aktuální data. V úterý v Pardubickém kraji vyhlásili kvůli kritické situaci v nemocnicích stav hromadného postižení osob. V regionu už nejsou pro pacienty s covidem-19 volná žádná lůžka intenzivní péče a někteří pacienti leží na přistýlkách.

„Kdybychom si ten stav v Karlovarském kraji převedli na celou republiku, tak to jsou úplně enormní čísla,“ říká Hulíková a dodává, že je proto třeba maximální opatrnost především v Plzeňském kraji, kde data podle ní začínají vykazovat podrobný trend jako dříve v Karlovarském kraji.

I proto je Kulhánka dobře, že se vláda nakonec přece jen rozhodla zajistit možnost převozu pacientů do zahraničí. „Německé kapacity jsou přidávány do národního dispečinku lůžkové péče, a pokud to bude pro pacienty vhodné, budou moci být převáženi i do zahraničí,“ popisuje Kulhánek, jak by to mělo fungovat v následujících týdnech.

Jediným kandidátem na hejtmana je lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

‚S křížkem po funuse‘

Technické detaily týkající se převozu pacientů, jako jsou překlady zdravotních dokumentací či úhrady nákladů na převoz pacientů, má na starosti pracovní skupina ministerstva zdravotnictví. Ta ale vznikla až ve třetím únorovém týdnu.

„Cheb je české Bergamo.“ Andrej Babiš, 28. února

„Určitě to měli začít chystat už v lednu, aby to nyní už bylo. Když tady ta nabídka je, proč ji nevyužít,“ je například přesvědčená chebská záchranářka Luhanová, která bude vážně nemocné nově převážet i do Německa. Dosud však prý má ale spoustu nezodpovězených otázek ohledně toho, jak to bude probíhat.

„Pro nás už to přichází víceméně s křížkem po funuse. Snad to pomůže alespoň Tachovsku a dalším okresům,“ doplňuje ji primář Adamec.

Kromě lůžek pro české pacienty se rozhodly tři německé spolkové země – Durynsko, Sasko a Bavorsko – poslat do Karlovarského kraje 15 000 dávek vakcíny AstraZeneca. Ty do kraje dorazily v úterý dopoledne.

„Aby mohlo srdce fungovat, srdce, které má tři komory, a to Bavorsko, Sasko a Česko, musíme pomoci českým partnerům. Nabízíme lůžka, nemocniční lůžka, zadruhé chceme společně dodat Čechům rychlotesty a také očkování,“ řekl v pondělí bavorský premiér Markus Söder.

Přehled výroků, které se týkají situace v Karlovarském kraji Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarského kraje, 7. 1.

„Hejtman jednal se saskou a bavorskou konzulkou s tím, že už jsme jednou takovou nabídku měli. Znova se chtěl ujistit, že ta možnost je i teď v téhle další covidové vlně. Podle nich by tam prostor pro spolupráci byl, ale situace se musí řešit na úrovni vlád jak Německa, tak i Česka a na úrovni ministerstev zdravotnictví. Petr Třešnák, pirátský poslanec z Karlovarského kraje, 8. 1. na twitteru

„Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči. Pane ministře, prosím, požádejte o pomoc Bavorsko a Sasko. Spolupráci už předjednal hejtman Kulhánek, ale oficiálně to musí jít od Vás.“ Stanislav Adamec, primář interny chebské nemocnice, 9. 1. na facebooku

„Aktuálně v chebské nemocnici již není jediné volné intenzivní lůžko a jsme nuceni již selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic.“ Vladislav Podrácký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, 9. 1.

„Situace v posledním týdnu je na hraně kapacit. Pomohla by redistribuce pacientů do německých zdravotních zařízení.“ Andrej Babiš (ANO), premiér, 10. 1.

„Cheb požádal do minulého pátku o pomoc se šesti pacienty. To i proběhlo. Takže to funguje a tyto výkřiky bez znalosti situace jsou jenom nějaké politické zviditelňování.“ Jan Blatný (za ANO), ministr zdravotnictví, 13. 1.

„Není pravda, že by v této republice museli doktoři selektovat, koho napojí na přístroj, komu poskytnou nějakou službu, nebo ne. Byl bych velmi rád, aby se tyto nepravdivé informace nešířily. Jako lékař jsem na to velmi citlivý. Není to pravda.“ Michael Kretschmer, předseda saské vlády, pro Prima CNN, 28. 1.

„Jsme připraveni přijmout do péče pacienty z České republiky. Máme zde mnoho českých kolegů, kteří si sami přejí, aby česká vláda tuto pomoc přijala.“ Petr Kulhánek (za STAN), hejtman Karlovarského kraje, 1. 2.

„Požadujeme, aby vláda aktivovala možnost přímého kontaktu mezi našimi nemocnicemi a německými k operativnímu sdílení lůžkové kapacity.“ Jan Blatný, ministr zdravotnictví, 2. 2.

„Naši němečtí sousedé jsou v situaci, která je minimálně stejná jako ta naše. Z tohoto důvodu nepovažuji za korektní zatěžovat jejich nemocnice našimi pacienty, když si ČR může pomoci sama.“ Jan Blatný, po návštěvě chebské nemocnice, 4. 2.

„Je jasným signálem pro občany této země, postará se o vás Česká republika, není třeba za každou cenu cestovat do zahraničí. Česká republika si váží každého života, každého českého občana a o každého z nich se postará.“ Jan Blatný, po návštěvě chebské nemocnice

„Chceme udělat vše pro to, abychom sehnali lékaře, kteří pomohou této nemocnici. Dohodli jsme se také na tom, že bude možnost aktivovat hromadný přesun většího množství pacientů.“ Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví, 5. 2.

„Kapacita pomoci německé strany je podle jejich vyjádření v řádu jednotek pacientů, pro zásadní zvýšení kapacity lůžek v ČR by bylo potřeba umístit do Německa řádově stovky pacientů. Německá strana rovněž nechce přijímat žádné pacienty s rizikem mutované varianty viru, což nelze nikdy vyloučit.“ Vladimír Černý, 7. 2.

„V chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů, kteří by měli být odesláni do Německa, a to se neděje.“ Mluvčí kancléřství spolkové země Bavorsko pro Týdeník Respekt, 7. 2.

„Premiér Söder panu Babišovi v listopadu během videohovoru slíbil, že bude-li to potřeba, je ochoten pomoci. Mluvilo se o tom, že bychom přijali až 100 lidí na lůžka intenzivní péče, a tato pozice stále trvá.“ Vladislav Podrácký, mluvčí chebské nemocnice, 8. 2.

„V tuto chvíli to pravda není (že v chebské nemocnici leží velký počet německých občanů, pozn. red.). A i v předchozím období to nebyl žádný masivní počet. Pokud v chebské nemocnici dříve takoví pacienti byli, bylo to v řádu jednotek.“ Antonín Jalovec, starosta Chebu, 10. 2.

„Ke včerejšímu odpoledni nebylo v celém kraji ani jedno volné lůžko na ARO či JIP. Každý den se z kraje převáží 10 až 20 pacientů, uvolněná lůžka jsou během několika hodin znovu zaplněna. Ministrem přislíbení tři internisté stále ještě nedorazili.“ Andrej Babiš, 17. 2. 2021

„Se saským premiérem jednám opakovaně. Pokud nás Karlovarský kraj požádá, tak okamžitě kontaktuji konzulku v Mnichově a saského premiéra a budu to řešit." Petr Kulhánek, 17. 2. 2021

„Vedení Karlovarského kraje a já osobně, od začátku ledna žádáme nejen premiéra Andreje Babiše, ale i ministra zdravotnictví Jana Blatného, o to, aby nám tato spolupráce s našimi bavorskými protějšky a příhraničními nemocnicemi byla ze strany státu umožněna.“ Andrej Babiš, 19. 2. 2021

„Pan náměstek Černý nemluví pravdu (o tom, že Německo nechce přijímat české pacienty kvůli britské mutaci koronaviru, pozn. red)“ Martin Straka (TOP 09), primář interny Nemocnice Sokolov, 24. 2. v DVTV

„Německo mělo být před pěti šesti týdny. V momentě, kdy poprvé volal primář Adamec o pomoc, tak už se mělo řešit Německo. Pan hejtman Kulhánek pro to byl, my jako zdravotníci taky. Tady nám nikdo nevymluví, že do toho zasáhla politika.“ Andrej Babiš, 28. 2.

„Cheb je české Bergamo.“