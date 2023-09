Karlovarský kraj motivuje starší lékaře. 50 tisíc ročně, když oddálí odchod do důchodu

Karlovarský kraj rozšiřuje balíček motivačních programů pro lékaře a zdravotnický personál. V rámci nového dotačního titulu dosáhnou na příspěvek 50 tisíc korun za rok lékaři primární péče ve věku nad 65 let. Karlovy Vary 8:33 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanství na podporu lékařů nad 65 let vyčlenilo částku 3,5 milionu korun ročně (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Účelem podpory je motivovat lékaře, aby i nadále provozovali své praxe. Zároveň je chce vedení kraje ocenit za to, že se stále starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům kraje.

Kdyby lékaři skutečně odešli do důchodu, tak se české zdravotnictví zhroutí, varuje šéf komory Kubek Číst článek

„Nápad finančně podpořit lékaře nad 65 let vzešel při jednání se zástupci obcí během cest krajem, které s kolegy pravidelně absolvujeme. S ohledem na aktuální situaci ve zdravotnictví si plně uvědomujeme význam těchto lékařů, jimž patří obrovské poděkování za jejich nepřetržitou práci,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa).

Dočasné řešení

„Současně chceme praktiky, pediatry a zubaře motivovat, aby pokud možno ještě odložili svůj odchod do důchodu a pomohli nám překlenout období, než se vrátí mladí stipendisté lékařských fakult zpět do kraje a otevřou si zde své ordinace nebo posílí kapacity zdravotnického personálu,“ dodal Kulhánek.

Příspěvek je určen lékařům, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku minimálně 65 let a poskytují zdravotní služby na území Karlovarského kraje. Současně musejí ordinovat alespoň 20 hodin týdně a mít minimálně 800 registrovaných pojištěnců.

O podporu mohou lékaři žádat od ledna 2024 až do vyčerpání peněz pro příslušný kalendářní rok, a to maximálně jednou ročně. „Předpokládáme, že program poběží do roku 2028, poté by mělo dojít ke stabilizaci zdravotní péče v kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek. Hejtmanství na tyto účely vyčlenilo částku 3,5 milionu korun ročně.