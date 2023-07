Zrušit Karlovarský kraj? Životní úroveň neklesne a ušetříme až stovky milionů, tvrdí poslanec Nový

Včleňme Karlovarský kraj do většího územního celku a ušetříme, navrhuje poslanec Miloš Nový (TOP 09). Bývalá hejtmanka kraje a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) tento návrh odmítá a kritizuje, že právě nejmenšímu a nejslabšímu kraji je třeba aktivně pomoci, ne ho „rušit“. Pro a proti Praha 13:42 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhadnout ale přesně úspory, které by sloučením Karlovarského kraje s Plzeňským vznikly, prý není snadné (ilustrační foto) | Foto: Jana Volková

„Je nevhodné mluvit o rušení krajů. Mnohem vhodnější je použít výraz slučování. A důvodů pro slučování krajů, tedy i Karlovarského, je mnoho,“ uvádí v Pro a proti Nový.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bylo by vhodné sloučit Karlovarský kraj s Plzeňským? Debatují poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a její sněmovní kolega Miloš Nový (TOP 09)

Mračková Vildumetzová kritizuje, že se hovoří o slučování právě tohoto kraje. „Všichni ví, že kraj potřebuje pomoci, ale při první příležitosti na to zapomenou.“

„Rozumím emocionální rovině problému, ale nesmíme ji míchat s racionálním rozhodnutím. Kraje lze slučovat tak, že neutrpí kvalita života v takto sloučených krajích,“ věří politik.

Poslankyně se domnívá, že téma slučování Karlovarského kraje má odvést pozornost od právě schvalovaného vládního konsolidačního balíčku. „Navíc je kolega Nový z TOP 09, které v tomto kraji vytvořilo koalici a spoustu nových placených pozic.“

„Musí dojít k úsporám, ale bavme se o nějakém uspořádání, ne však na úkor nejmenšího a nejpostiženějšího kraje,“ žádá politička. „Vláda se do tohoto kraje ani nepřijela podívat, vůbec se o něj nezajímá.“

Nedostatek paliativní a hospicová péče. Chybí odborníci a užší spolupráce ministerstev Číst článek

Nový odděluje od sebe pohled celostátní, krajský a komunální. „Mě k úvahám o slučování vede pohled makroekonoma a souvisí se stavem veřejných financí. To, jaké je konkrétní složení krajské koalice, v mých úvahách nehraje žádnou roli.“

Odhadnout ale přesně úspory, které by sloučením Karlovarského kraje s Plzeňským vznikly, prý není snadné. „Byly by to ale určitě desítky nebo stovky milionů korun,“ zdůrazňuje fiskální dopady slučování krajů Miloš Nový (TOP 09).

Bývalá hejtmanka tvrdí, že ve funkci ušetřila kraji mnoho peněz, ale teď je trend opačný. „Takže pokud přijde poslanec TOP 09 a vybere si, že chce zrušit Karlovarský kraj, tak to odmítám. Pojďme se bavit o celé České republice a tam musí dojít k nějaké shodě,“ vyzývá Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.