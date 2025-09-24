26 tisíc lidí v karlovarském kraji nemá praktického lékaře. Nepomáhá ani podpora pojišťoven a obcí
Číslo zahrnuje skoro 5000 dětí, kterým chybí pediatr. I přes nadstandardní motivační systém kraje, podporu obcí a bonifikaci zdravotních pojišťoven se do regionu nedaří získávat nové praktické lékaře.
V úterý se na tom shodli zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost s vedením kraje a regionálním vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Řešením zvyšujícího se nedostatku praktiků jsou podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Petra Kubise z hnutí ANO, který za ANO také kandiduje ve sněmovních volbách, ještě zajímavější pobídky pro mladé lékaře.
Ráno na operaci, večer nebo druhý den domů. Příbramská nemocnice otevřela jednodenní chirurgii
Číst článek
„Karlovarský kraj má poměrně rozsáhlý bonifikační systém, oproti ostatním krajům jsou pobídky nadstandardní,“ uvedl Kubis. Za důležité považuje, že kraj začal mluvit přímo s mladými lékaři o tom, co by je do kraje přivedlo. „Mnohdy to není o penězích, ale i o tom, že třeba partner tady nesežene práci," dodává náměstek Kubis.
Uplatnění pro partnery nebo zajištěné bydlení
Na základě rozhovorů s čerstvými absolventy lékařských fakult kraj navázal spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou při hledání uplatnění rodinám lékařů, dodal.
Kraj nabízí podporu už gymnazistům, které připravuje na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Studentům medicíny poskytuje až 900 000 korun za celých šest let studia formou stipendia se závazkem zůstat v regionu.
Rodiče s obezitou nesprávným směrem ovlivňují návyky dětí. K tomu přispěl i covid, míní odborník
Číst článek
Nabízí i neplacené stáže nebo příspěvky na specializační přípravu. Na zřízení nové ordinace praktického lékaře nabízí kraj od 400 000 do 800 000 korun podle velikosti obce. Města a obce samy také mají dotační programy pro lékaře, nebo jim slibují zajistit bydlení.
„Nabízíme bonifikační program pro nové praxe, a to 800 000 korun krát koeficient propojištěnosti novému lékaři, který nastoupí, a dále jej motivujeme i za nově registrované pacienty,“ upřesnila motivační pobídky v Karlovarském kraji regionální ředitelka VZP Lenka Havlasová.
Pojišťovna chce investovat do nových praxí
Bonifikace VZP nabízí všem, kteří zřídí ordinaci v takzvaných pojišťovnou preferovaných oblastech. Ty jsou definovány ve všech regionech, ale Karlovarský kraj jich má největší množství.
„Je to typicky příhraničí, tam když jeden nebo dva lékaři skončí, hned vzniká problém. Hodnotíme místní dostupnost lékařské péče nebo počet a věkovou strukturu registrujících lékařů,“ uvedla Havlasová. Věkový průměr praktických lékařů pro dospělé je v kraji 55 let, ordinujícím dětským lékařům v kraji je v průměru skoro 60 let.
V Karlovarském kraji žije zhruba 292 000 obyvatel. K dispozici mají 152 ordinací pro dospělé a 53 ordinací pro děti.