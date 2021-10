Bývalá chemička u Marktredwitz stále znečišťuje řeku Ohři rtutí. Pomohlo by zpevnění koryt v Německu

Karlovarský kraj chce vyvolat jednání s německou stranou o tom, jak zabránit kontaminaci řeky Ohře rtutí. Rtuť se do přehrady Skalka u Chebu, ale i dál dostává z kontaminovaných pozemků na německé straně a dlouhodobě zhoršuje kvalitu vody na české straně, řekl v úterý novinářům hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Povodí Ohře už prosadilo na německé straně první kroky, které by mohly kontaminaci snižovat. Karlovy Vary 15:26 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohře v Chebu | Foto: Pavla Sofilkaničová | Zdroj: Český rozhlas

„Desítky let dochází z kontaminovaného území v německém pohraničí ke splavování rtuti prostřednictví Ohře zejména do nádrže Skalka, kde se ročně usazuje kolem 15 kilogramů, ale při přívalových deštích až 50 kilogramů rtuti. A protože se situace ze strany Německa neřeší tak, jak by měla, aby se odstranil zdroj znečištění, tak chceme požádat ministerstvo životního prostředí, aby intervenovalo i na mezinárodní úrovni, aby k tomuto splavování do budoucna nedocházelo,“ uvedl Kulhánek.

Podle krajského radního pro oblast životního prostředí Karla Jakobce (ODS) rtuť pochází z bývalé chemické továrny u Marktredwitz, která zde fungovala od roku 1788 do roku 1985. Provoz továrny postupně kontaminoval okolí. Sanace a odstranění kontaminací se sice uskutečnila po roce 1997 v továrně a jejím okolí, rtuť ale zůstala v sedimentech v širším okolí a stále se dostává do místních toků a z nich pak dále do Ohře.

Omezení kvůli znečištění

První nádrží je pak až Skalka na českém území, kde se rtuť usazuje, ale část se jí dostává do dalšího toku řeky. Zvýšený obsah rtuti je podle Jakobce zjistitelný už i za Karlovými Vary. Kvůli množství rtuti je například zakázaný lov dravých ryb na Skalce. Jakobec řekl, že by dalšímu splavování sedimentů zabránilo spíše zpevnění koryt říček na německé straně a jejich oddělení od okolních kontaminovaných pozemků.

Podle mluvčího podniku Povodí Ohře Jana Svejkovského se situace v posledních letech nijak významně nezměnila. Nyní se ale začala alespoň rýsovat možnost řešení. „Podařilo se nám na česko-bavorském společném výboru protlačit naše požadavky, aby se alespoň v pilotních úsecích použilo pevnější opevnění břehů, které by bránilo ve vymílání usazenin. To by mělo ukázat, jestli by šlo o účinné opatření, které by se pak mohlo použít v celé délce toku Reslavy na německé straně. Po mnoha letech je to první krok a je důležité, že se nějaké řešení odstartuje,“ řekl Svejkovský.

Výsledky pro českou stranu ale ani tak nebudou patrné v krátkodobém horizontu několika let, ale spíše za delší dobu.

Karlovarský kraj chce proto ve spolupráci s Povodím Ohře na trvající problém se rtutí v Ohři upozornit i příští týden na jednání přeshraniční komise pro hraniční vody. Oslovil i ministerstvo životního prostředí, aby se problematikou zabývalo.