Komunální politika je o lidech. Nedívám se na to, jaký dres nosí, říká primátorka Karlových Varů

Karlovy Vary povedou zřejmě i v dalších čtyřech letech hnutí ANO, koalice Spolu a Karlovaráci. Memorandum o spolupráci podepsali jejich představitelé už tři dny po volbách. Jak mají voliči rozumět tomu, že strany, které se proti sobě v kampani tak ostře vymezovaly, se tři dny po volbách dohodnou na koalici? Tomáš Pancíř se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ptal stávající a nejspíše i budoucí primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO). DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Karlovy Vary 0:10 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátorkou Karlových Varů bude Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před týdnem, tři dny po volbách, jste podepsala za hnutí ANO memorandum o nové nebo řekněme staronové koalici, a to s Karlovaráky a koalicí Spolu. Byla ta dohoda hladká? Uvažovali jste vůbec o nějakých jiných variantách koalice?

To rozhodnutí bylo jednoduché, protože jsme s touto koalicí působili čtyři roky na městě a myslím, že je přirozené, že bychom rádi v tomto složení pokračovali. Vyjednávali jsme samozřejmě ale se všemi úspěšnými stranami do zastupitelstva města Karlových Varů, ale co se týká těch programových priorit a nastavení, tak ten průnik nám jasně vyšel právě s koalicí Spolu a Karlovaráky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za ODS seděl na radnici Petr Bursík, který kus práce udělal. Proto mu důvěřuji natolik, že bych rád, abychom spolu spolupracovali i následující čtyři roky, komentuje povolební vyjednávání Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Váš předseda Andrej Babiš prezentoval letošní komunální volby jako referendum o vládě. Ostře útočil na strany vládní koalice. Jak do toho zapadá, že s členem vládní koalice Spolu už tři dny po volbách uzavřete v Karlových Varech koalici?

Je potřeba odlišit to, co se děje na celostátní politice, a to, co se děje v komunální politice. Komunální politika je přece jen trochu jiná. Lidé nevolí pouze strany, volí také i jednotlivé členy zastupitelstva a myslím, že za čtyři roky, které jsme působili na radnici v Karlových Varech, za námi ta práce byla vidět.

Pracovalo se nám velmi dobře a myslím, že jsme nenarazili na náročné věci, které bychom nemohli společně zvládnout. Pro mě to byla jasná volba. S lidmi, se kterými jsem pracovala, bych ráda pokračovala dále.

Zamýšlela jste se, jak to všechno může vnímat volič? Nemůže to na voliče působit, že předvolební kampaň je vlastně jen takové divadlo?

Pokud se pořád bavíme o komunálních volbách, tak myslím, že kampaň, tak, jak byla v Karlových Varech vedena, na voliče přesně působila tak, jak měla. V rámci kampaně jsme pouze chtěli ukázat, jaká práce byla na radnici odvedená a co jsme pro občany našeho města udělali. Na nic jiného se kampaň nevymezovala, my jsme neříkali, že zamezíme zdražování apod. Reálně jsme ukazovali na to, co jsme opravdu udělali.

Říkala jste, že máte již čtyři roky dobrou zkušenost se spoluprací s ODS. Doporučila byste kolegům v dalších velkých krajských městech podobné koalice? Berete, že ODS a koalice Spolu jsou seriózním partnerem na úrovni krajských měst?

To si musí každý na krajském městě zohlednit sám. Komunální volby jsou zejména o lidech, kteří tam pracují. My se nedíváme na to, jaký dres nosí. Díváme se na to, jaká práce je za nimi vidět. A na radnici poslední čtyři roky za ODS seděl Petr Bursík, který kus práce udělal, a proto mu důvěřuji natolik, že bych ráda, abychom spolu spolupracovali i následující čtyři roky.

Ve vašich předvolebních osmistránkových novinách jste jako hnutí ANO uklidňovali, že lidem v Karlových Varech díky dohodě se Sokolovskou uhelnou nebudou dramaticky růst ceny za teplo. Že máte dost peněz na to, abyste zachovali rozsah karlovarské MHD, že nebudete zvyšovat ceny jízdného, že zachováte jízdné zdarma pro děti, studenty a seniory. Chlubili jste se podporou karlovarského hokeje, avizovali další výdaje do parkovacích míst, bezpečnosti, údržby města, zeleně, škol a školek. Znamená toto všechno, že ani energetická krize, ani to, že do Varů nejezdí ruští turisté, město ekonomicky nijak nepoznamenává?

Začnu od posledního tématu. Zmínil jste ruské klienty. Samozřejmě, že to na nás dopadá, ale musíme si uvědomit, že z cestovního ruchu město získává poplatky z pobytu. A ty jsou za poslední rok dokonce vyšší, než byly v roce 2019.

Jediná naděje SPD do Senátu zhasla. ‚Dalo se to předpokládat,‘ říká poražená Chromcová Číst článek

Ano, je pro nás komplikovanější to, že ruští hosté nejezdí, protože tady reálně více utráceli. Ekonomika města vydělává na poplatcích z pobytu, které lidé nechají v hotelech. A poplatek máme dnes i při tom, že sem jezdí zejména čeští a němečtí návštěvníci, v podstatě stejný, možná ještě o něco lepší než před krizí.

Co se týká tepla, máme tu výhodu, že většina budov je připojená na CZT, tedy na centrální zdroj vytápění. Tady se nám podařilo prodloužit smlouvu, uzavřít i dohodu o nenavyšování cen v nejbližší době. To myslím ocenili i obyvatelé Karlových Varů, kteří jsou na CZT připojeni.

V energetice je to samozřejmě jiné. Tam máme zasmluvněné ceny ještě do konce letošního roku. Stejně jako ostatní města musíme teď řešit, abychom měli dostatek energie i pro příští rok, tam se nás to tedy určitě dotkne.

Není pro město rizikem, že se stalo spoluvlastníkem extraligového hokejového klubu? Jak zastavit odliv obyvatel z Karlových Varů? A vznikne ve městě i veřejná vysoká škola? Poslechněte si celý rozhovor.