Řidiči si od ledna v Karlových Varech připlatí za vjezd do lázeňské zóny. ‚Nezbytný krok,‘ zní z radnice

Karlovy Vary zvýší od ledna poplatky za vjezd do lázeňské zóny z padesáti na 100 korun. Cílem je omezit vjezd aut do míst, která by se v příštím roce mohla dostat na seznam chráněných památek UNESCO. Město, které s dalšími deseti lázeňskými městy Evropy usiluje o zápis na prestižní seznam, ale chystá i další opatření, řekl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Karlovy Vary 8:45 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít