Karlovarské Císařské lázně se dočkají opravy, kraj se dohodl s městem. Přibýt by měl koncertní sál

Město mezitím nechá připravit projektovou dokumentaci k sálu, který by mohli využívat například karlovarští symfonici. Následovat musí kladné stanovisko orgánu památkové péče a příprava financí na vybudování sálu.

Na společném jednání radních Karlovarského kraje a města Karlovy Vary s účastí krajských a městských zastupitelů, zástupců památkářů, vedení Karlovarského symfonického orchestru a dalších hostů se na tom dohodla hejtmanka Jana Vildumetzová z hnutí ANO s primátorem Petrem Kulhánkem z KOA.

„S revitalizací začneme co nejdříve. Necháme přepracovat projektovou dokumentaci, z níž se vyjme multifunkční sál, což může trvat okolo tří měsíců. Vzhledem k tomu, že máme pravomocné stavební povolení, můžeme vyhlásit nové výběrové řízení. Pokud se nikdo neodvolá, tak bychom opravdu revitalizaci mohli po 18 letech zahájit,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Monumentální lázně v havarijním stavu

Podle ní kraj hned po ukončení filmového festivalu na počátku července letošního roku začne řešit největší problémy havarijního stavu budovy, jako je zatékání z kanalizace, zabezpečení anglických dvorků proti zatékání srážkové vody a odstranění degradovaných omítek.

Vedení města využije skicu architekta Tomáše Dohnala, na základě které nechá vypracovat projektovou dokumentaci k vestavbě multifunkčního sálu. „Město dostane pověření od Karlovarského kraje k zpracování projektové dokumentace a k jednání s památkáři, abychom byli připraveni předložit kraji v průběhu rekonstrukce možné technické řešení koncertního sálu,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

„Půjde o úpravy 2. a 3. patra, abychom se vyhnuli masivním zásahům do konstrukcí. Sál bude mít necelých 500 míst a pódium pro zhruba pro 80 hudebníků. Je to daleko méně invazivní řešení, myslím si tedy, že to bude i schůdnější pro orgán památkové péče,“ uvedl Kulhánek.

Jak zdůraznila hejtmanka, skvostem Karlovarského kraje nejsou jen Císařské lázně, ale i Karlovarský symfonický orchestr: „V případě, že město získá kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče, a to asi nebude jednoduché, připraví smlouvu o finančních prostředcích, které vynaloží na vybudování koncertního sálu, a bude platit jeho závazek, že se s krajem bude z poloviny dělit o budoucí provozní náklady, tak je kraj připraven dostát dohodě a koncertní sál nechat v Císařských lázních vybudovat,“ potvrdila hejtmanka.