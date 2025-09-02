Karlovy Vary hledají místo pro novou zubní kliniku. Mohla by vzniknout v areálu krajského úřadu

Karlovarský kraj jedná se soukromými stomatologickými společnosti o vzniku nové zubní kliniky. I když se v příštím roce v chebské nemocnici otevře stomatologická klinika s patnácti křesly a třemi ordinacemi zubní hygieny, potřeba zubařů v kraji je výrazně vyšší.

Vybudovat zubní kliniku plánovalo i předchozí hejtmanství, a to v budově bývalé střední školy na náměstí v Lokti. Podle současného vedení kraje by to ale bylo zdlouhavé a přestavba domu finančně náročná. Kraj proto zvažuje i kliniku v Karlových Varech.

„Dneska je možnost ohledně výstavby v rámci montovaných buněk, které jsou velmi rychlé. Popřípadě vytipování místa v areálu krajského úřadu ohledně dostupnosti, parkování a propojení klinik Cheb – Karlovy Vary, je cesta, kterou zvažujeme,“ říká hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.

Vedení kraje teď bude se soukromou společností jednat, jestli firma postaví budovu sama nebo kliniku postaví kraj a nabídne ji firmě k provozování.

