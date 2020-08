V karlovarském hotelu Thermal rekonstruovali téměř 270 pokojů. Změny proběhly i u venkovního bazénu

Téměř 270 pokojů karlovarského hotelu Thermal prošlo částečnou nebo úplnou modernizací. Je součástí rekonstrukce, která má snížit energetickou náročnost hotelu a při zachování původní architektonické koncepce zvýšit komfort pro hosty. Znovu fungovat má i venkovní bazén. Uvedla to v pondělí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Hotel patří státu. Karlovy Vary/Praha 17:20 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Modernizace hotelu Thermal a bazénového komplexu | Zdroj: Ministerstvo financí

S podobou rekonstrukce dlouhodobě nesouhlasí potomci autorů hotelu, kteří ji považují za selhání státu v přístupu ke kulturnímu dědictví.

„To, jak rekonstrukce probíhá, považujeme za selhání českého státu v přístupu ke svému kulturnímu dědictví,“ sdělila v pondělí Marie Kordovská, vnučka manželů Machoninových, podle jejichž návrhu byl hotel včetně vnitřního vybavení postaven. Stát před třemi lety odmítl hotel ze 70. let prohlásit za kulturní památku, o což usilovala Kordovská i Karlovy Vary.

Kritika vnoučat autorů

Schillerová v únoru na kritiku vnoučat autorů reagovala tím, že stát k rekonstrukci přistupuje s respektem; je ale třeba jednat a „nenechat hotel spadnout“. Slíbila potomkům setkání a v pondělí řekla, že se dohodli, že výsledky schůzky nebudou medializovat. Marie Kordovská uvedla, že schůzka byla na konci července. „Na ní jsme se dohodli, že nebudeme medializovat její výsledky,“ informovala podobně jako ministryně.

„Dnes jsem měla možnost nahlédnout na nové pokoje a probíhající rekonstrukci střech a teras. Dokončení této části projektu očekáváme do konce letošního roku,“ uvedla Schillerová.

„Rekonstrukci schází jakákoliv vize, se kterou by se k výjimečné architektuře Thermalu přistupovalo, a je lepená dohromady ‚salámovou metodou‘. Přestože se zveřejněné materiály s každou další verzí o trochu zlepšují, opravdu nám přijde jednodušší celou akci svěřit někomu, kdo domu rozumí a ctí ho, než jet netransparentní metodu pokus omyl,“ míní historička umění Kordovská.

„Za velkou prohru považujeme, že padesátimetrový bazén byl příčně rozdělen na několik menších částí. Neztrácíme ale naději, že alespoň nadcházející fáze rekonstrukce veřejných částí budovy bude probíhat ve spolupráci s naší babičkou nebo že se podaří zrestaurovat umělecká díla, která jsou nedílnou součástí festivalového paláce Thermal,“ uzavřela.

Thermal má naplněnost asi 50 procent dostupných pokojů. Podle ředitele hotelu Vladimíra Nováka se kvůli pandemii koronaviru změnila klientela. Dosud byla hlavním příjmem hotelu lázeňská péče zejména pro cizince, kvůli koronaviru nyní většinu klientů představují Češi na krátkodobých nebo wellness pobytech. To se odrazí i v hospodářských výsledcích hotelu, který se podle ministryně potýká s ekonomickými problémy.

„Ale my chceme udělat z hotelu i kulturní centrum. Je to významná architektonická památka, je to věc, ke které mají místní vztah a je to i turistický cíl,“ řekla Schillerová. Hotel čerpal podporu Antivirus a nyní zvažuje podporu Covid - nájemné. Není vyloučeno, že si vezme úvěr na překlenutí doby, než se vrátí do běžného režimu.

Otevření v červnu 2021

Částečně modernizovaných je 143 pokojů a kompletní modernizací prochází 126 pokojů. Vyměněná je elektroinstalace ve vinárně a v dubnu začala oprava a zateplení střech a teras. V dalších etapách bude jen částečně omezen provoz, a pracovat se bude zejména mimo hlavní sezonu. Stavební práce na bazénu by měly začít na podzim, otevření má být v červnu 2021.

Karlovarský hotel Thermal prochází největší modernizací své historie. Na investice se v následujících třech letech vydá podle schváleného investičního plánu 580 milionů. Letošní etapa vyjde zhruba na 280 milionů. Asi nejnákladnější část rekonstrukce hotel čeká - zateplení pláště spojené s výměnou skleněných tabulí na věži hotelu, kongresovém centru i bazénu.