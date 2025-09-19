Karlovy Vary investovaly desítky milionů do budovy na nábřeží Jana Palacha. Další opravy pokračují

V objektu na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech sídlí kromě pobočky Západočeské univerzity v Plzni i soukromá Střední škola veřejnoprávní Trivis. Město za úpravy prostor zatím zaplatilo desítky milionů korun. Další opravy budou pokračovat. Týkat se budou celé budovy, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář (hnutí ANO).

Budova na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech, ve které sídlí pobočka Západočeské univerzity v Plzni

Karlovy Vary přestavují budovu na nábřeží Jana Palacha | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Nové prostory budou v návaznosti na to, jak budou přicházet noví studenti kinantropologie, takže v podstatě ve stejném módu, jako až doteď. Jinak vedle je budova, kde bychom rádi udělali asi deset bytů. Ta budova je zanedbaná, takže bychom ji opět přestavěli na byty pro naše občany,“ popisuje Kovář.

V budově na nábřeží Jana Palacha původně sídlila jen pobočka Západočeské univerzity v Plzni, později se sem přestěhovala také soukromá Střední škola veřejnoprávní Trivis. Magistrát zatím podle Kováře za opravy zaplatil desítky milionů korun.

„Ta budova je obrovská. Jak je nárožní, tak má spoustu prostor, takže nás tam čeká ještě spousta nákladů. Musíme připravit další prostory, takže se budeme určitě snažit budovu průběžně rekonstruovat a připravovat ji na příchod dalších studentů,“ zdůrazňuje.

