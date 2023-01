Zpomalení výroby a nové technologie. Sklářská firma hledá cesty, jak ušetřit na výdajích za energie

Energetická krize se dál projevuje na chodech českých firem. Třeba sklárně Moser v Karlových Varech vzrostly několikanásobně ceny za plyn, bez kterého se neobejde. Firma proto hledá další úsporná opatření, díky kterým se podaří ušetřit. Pomoct by teď měly takzvané křemenné pánve. Karlovy Vary 15:23 13. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklárna Moser se snaží ušetřit používáním křemenných pánví i snížením výroby (ilustrační foto) | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Na první pohled se běžná práce sklářů v karlovarské firmě Moser nezměnila, svůj výrobek ale nově vkládají do pece s křemennou pánví. Tato nová praxe by měla společnosti šetřit energií.

„Klasické pánve, které jsme zakládali dřív, se musely sedm dní temperovat v peci, což znamenalo, že byla obrovská spotřeba plynu. Tyto křemičité pánve se vkládají do pece takzvaně za studena, to znamená, že se vůbec nemusí temperovat, prostě se otevře pec a pánve se v normální teplotě vloží dovnitř. To je první šetření, kdy se bavíme o stovkách kubíků plynu,“ vysvětluje mistr hutě Zdeněk Drobný.

Díky lepší vodivosti křemenných pánví se navíc zkrátila doba tavby o dvě hodiny denně. „Díky té energetické krizi, která kolem nás dnes je, jsme se vrátili k řešením, která dávají smysl. Tato řešení šetří plyn, je tam pokles energie zhruba o 20 procent na celou pec,“ dodává k nutnosti opatření ředitel Moseru Pavel Mencl.

Ceny jsou vysoké

Právě plyn je pro sklárnu nejdůležitější, jeho ceny jsou ale vysoké. Zatímco dříve platil Moser měsíčně za energie jeden milion korun, teď je to asi třikrát víc.

„Fixní garance, které byly z minulosti, skončily na konci roku, takže teď jedeme podle tržních cen. Těžko budete nakupovat cenu za 280 nebo 300 eur a chtěl byste to fixovat. Ani my, ani dodavatelé jsme vůbec neměli logický důvod, abychom to fixovali na tak vysoké ceny,“ říká Mencl.

Než se situace zlepší, zavedl Moser i další opatření. Přestěhoval třeba pracovníky do společných prostor, aby ušetřil na vytápění místností. Kromě toho se změnily zavedené pracovní postupy.

„Další věc, kterou jsme tady cíleně udělali, je snížení tavby pouze na jednu pec, což je zhruba o třetinu nižší spotřeba a jedeme sedm dní v týdnu, což znamená, že jsme přešli na plný pracovní týden včetně soboty a neděle a nějakou dobu ještě chceme vydržet. Myslíme, že v únoru nebo březnu bychom se vrátili k modelu na dvě pece,“ uzavírá Mencl.

Zároveň si sklárna nechala zpracovat projekt na solární elektrárnu, který teď postupně začíná realizovat. Vedení společnosti v současné době vylučuje, že by kvůli drahým energiím například propouštěla svoje zaměstnance.