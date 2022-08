Rozestavěné mosty a lávka zejí prázdnotou. Stavební firma skončila v insolvenci, dělníci odešli

Visutá lávka nad nádražím v Chebu a dva mosty na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně. Na stavbách dohromady za víc než 200 milionů korun se zastavily práce a dělníci je opustili. Soud s firmou Raeder & Falge, která je měla postavit, zahájil insolvenční řízení. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá varianty, jak v místech co nejdřív zajistit provoz. Karlovy Vary 13:03 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opuštěný rozestavěný most firmou Raeder & Falge | Foto: Ivana Sedláčková | Zdroj: Český rozhlas

„Před týdnem tady bylo zařízené staveniště, buňky. Bohužel dneska už vidíme, že buňky jsou odvezeny a dělníci už tady nejsou. Na stavbě prakticky nikdo není a firma s námi nekomunikuje,“ říká Jiří Baloun z regionální pobočky Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech.

Dva mosty na hlavním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary měla opravit firma Raeder & Falge.

„V současné chvíli stojíme na z půlky zdemolované stavbě. Druhý most je v podobné situaci, měla začít rekonstrukce, měla se pokládat nová deska, bohužel k tomu už nedošlo,“ stěžuje si Baloun.

Mostovka samotná a předpolí mostu se mělo celé znovu vystavět. „Mělo se to napojit na stávající komunikaci a mělo dojít zároveň k opravě komunikace mezi těmi dvěma mosty,“ upřesňuje vedoucí provozního úseku Baloun.

Stavbu provozovala společnost Raeder & Falge, skončila však v insolvenci | Foto: Ivana Sedláčková | Zdroj: Český rozhlas

Na most zavítala i technička Romana Ledašilová. Na odhalené mostovce přímo na mostě vyčnívají i kovová lana. „To jsou kotvy předpínacích lan. Ty kotvy jsou obnažené, a vzhledem k tomu, že pršelo, tak je špatně, že to leží v těch dírách obnažené a ve vodě,“ říká Ledašilová.

„Musíme teď s projektantem říci, jestli se nám vyplatí zakonzervovat ten most přes zimní období, nebo to nechat být přes zimu, jak to je, a po Novém roce udělat nový celý most,“ plánuje Ledašilová.

Zatopené díry na rozestavěném mostě na Karlovarsku | Foto: Ivana Sedláčková | Zdroj: Český rozhlas

Nereálný termín

Obě stavby měly být původně hotové do konce listopadu letošního roku. Ačkoliv je začátek srpna, tak je nereálné, že by se to stihlo.

„Jedním z hlavních důvodů je, že stále máme platnou smlouvu s tou stávající společností, kterou bychom museli vyvázat. Dále by muselo dojít k novému výběrovému řízení na nového dodavatele. I kdyby se tyto kroky stihly v nějakém rychlém sledu, tak je tu pořád obrovský problém na trhu s materiály. Cokoliv teď objednáváte, tak musí být s velkým předstihem. Co se týče betonu a dilatací oceli, ty jsou na trhu prakticky nedostupné, takže z těchto důvodů jsou 3–4 měsíce na dokončení nereálné,“ popisuje vedoucí provozního úseku Baloun.

U Mostu blíž k Plzni začíná objízdná trasa, kterou zčásti řídí i semafory. Objízdná trasa je poměrně úzká, bude se ale využívat i během zimy.

„Prakticky nám nic jiného nezbude. Je tam ale obrovský problém na konci směrem ke Karlovým Varům v šířce vozovky, kde to teď řídí semafory. Máme tam svodidla, ale nejsou ocelová. Vzhledem k tomu, že zimní údržba probíhá za určitých podmínek a je potřeba určité šířkové uspořádání vozovky, muselo by dojít k výměně zádržného systému v tomto úseku. To s sebou samozřejmě nese nemalé finanční následky a hlavně by se muselo vyřešit, jak bude v zimě údržba v tomto úseku probíhat,“ uvádí Baloun.

Firma Raeder & Falge se ke stavbě a jejímu dalšímu pokračování nevyjádřila.