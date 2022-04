Rekonstrukce hlavního sálu Vřídelní kolonády jde do finiše. Už brzy se představí veřejnosti

Karlovy Vary chtějí do začátku letošní lázeňské sezony dokončit rekonstrukci hlavního sálu známé Vřídelní kolonády. V interiéru stavby teď proto dělníci pokládají dlažbu, zasklívají rozměrná okna a instalují důležité technologie k jímání termálních pramenů. Z lokality v nejvíce chráněné lázeňské zóně se stále rozléhá hlasitý stavební ruch.

„Už je hotové zasklení vřídelní síně. Předpokládám, že během dvou týdnů bychom měli být hotovi a začne se dělat finální úklid a povrchové úpravy, které se dělají na konec,“ uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík z ODS.

Výtrysk vřídla by se do obnovené vřídelní síně měl vrátit 5. května. „Skutečně to teď nevypadá, ale 5. května bude slavnostní otevření vnitřních prostor vřídelní síně,“ potvrdil Bursík. Práce na rekonstrukci síně skončí začátkem sezony, opodál se ale bude pracovat i v sezoně.

„V podélné hale budou usazené tři nové mísy a pítka s tím, že se zachová sochařské pojetí sloupků, které tvoří to pítko samotné. Potom se bude pokračovat v suterénu, kde bude probíhat sanace stropních konstrukcí. Přes pět původních pítek docházelo k protékání vřídelní vody do stropní konstrukce a je tam stejný problém jako v roce 1998, kdy se zjistila degenerace betonu a nosné výztuže,“ řekl náměstek.

Práce probíhají i na střeše samotné kolonády. Skláři z Nového Boru tam skládají kolonádní kopuli. Poskládat rozměrnou plastiku z více než 300 skleněných tabulí. „Je to replika původního skla, které se vytvořilo před 40 lety,“ řekl vedoucí sklářů Jaroslav Rejzek. Práce chce ukončit do dvou týdnů, záležet bude ale na počasí.

Za rekonstrukci Vřídelní kolonády lázeňské město zaplatí více než 26 milionů korun.