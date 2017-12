Karlovarský kraj podal trestní oznámení kvůli pochybením při stavbě zázemí pro lineární urychlovač v chebské nemocnici. Kraj má kvůli nim zaplatit pokutu šest milionů korun, řekla hejtmanka Jana Vildumetzová z ANO. Podle bývalého náměstka hejtmana Jakuba Pánika z ČSSD se ale i přes problémy podařilo kraji mnohem vyšší částku zachránit. Karlovy Vary 10:29 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová | Foto: Český rozhlas

„Některé projekty necháváme prověřit auditem odboru kontroly, který konstatoval, že zde došlo k pochybení a porušení zákona o veřejných zakázkách. Na základě toho se rada rozhodla, že podá v této věci trestní oznámení,“ řekla Vildumetzová.

Stavba zázemí pro urychlovač se v roce 2015 proti plánovanému termínu prodloužila. Navíc se musela kvůli dodatečným nákladům navýšit o několik milionů i cena díla, která byla původně 27,7 milionu bez DPH. Změny tehdy schválila regionální rada ROP Severozápad. Podle hejtmanky ale stejní lidé, kteří o souhlas radu žádali, byli i členy regionální rady.

„Ten samý úřad, který tehdy řekl, že je to OK, dnes za nové koalice říká, že to není OK. Meritum věci ale je, co by se stalo, kdyby ten dodatek smlouvy nevzniknul. Dle našeho názoru by kraj přišel o 30 milionů. A jestli tady někdo chce kriminalizovat někoho za to, že sehnal pro kraj 30 milionů a pak ještě ještě dotaci na urychlovač, tak ať si to nejdřív spočítá,“ reagoval Pánik.

Do zázemí se následně umístil lineární urychlovač pro léčbu onkologických pacientů za bezmála 100 milionů korun. Jediné onkologické oddělení v kraji začalo s novým přístrojem sloužit na přelomu let 2015 a 2016.

Nejde o první trestní oznámení, které nové vedení kraje podalo. Podobně se na policii obrátilo i v případě údajného nehospodárného nájmu parkovacích míst u karlovarského magistrátu. Toto podání ale policie odložila.