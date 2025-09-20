Karlovy Vary zahájí rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové školy. Za práce zaplatí 970 milionů korun

V Karlových Varech začne stavba a rekonstrukce Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské. Za práce zaplatí 970 milionu korun, což je o 200 milionu méně, než byla původní cena. Společnost začne s akcí zřejmě v říjnu a skončí v roce 2028, říká hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (hnutí ANO, kandiduje ve sněmovních volbách).

Stavba nového komplexu a rekonstrukce začne v říjnu | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Karlovarský kraj vybral dodavatele rekonstrukce a stavby nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových varech.

„Chceme s řídícím orgánem ještě jednat. To, co jsme avizovali je, aby do toho byla včleněna i případná veřejná vysoká škola. Budova by pro to byla úplně vhodná. Je tam možnost dalšího rozvoje v budoucnosti a postavení případné další budovy, která by měla kapacitu zhruba pro 1000 vysokoškoláků,“ vysvětluje Vildumetzová. 

Stavba nového komplexu a rekonstrukce začne v říjnu. Kraj na akci také získal dotaci z programu Spravedlivá transformace. 

„Je to zhruba 85 procent. Vysoutěžilo se zhruba o 200 milionů méně, než byla předpokládaná zakázka, takže částka je zhruba 970 milionů bez DPH. Po uplynutí patnáctidenní lhůty můžeme se zhotovitelem podepsat smlouvu a může začít realizace,“ popisuje. 

