V Karlových Varech se pohnul svah nad tratí. Je v něm rozvod tepla a vodovod

V Karlových Varech se dal do pohybu strmý svah nad železnicí pod Buchenwaldskou ulicí. Svah, ve kterém vede primární rozvod tepla i vodovod, se pohnul asi o deset centimetrů. Město podle radního Petra Bursíka (ODS) pohyb svahu monitoruje a zároveň čeká, až Správa železnic (SŽ) dokončí sanaci své části svahu pod tratí. Karlovy Vary 23:48 15. prosince 2023

Jeho pohyb odhalila měření o prázdninách a SŽ začala svah zabezpečovat ještě před zimou. Pro vlaky tam platí omezení, kdy jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí.

„My musíme v současnou chvíli počkat, až Správa železnic dokončí sanaci té své části svahu a následně se my budeme bavit, jak dál pokračovat se sanací. Nyní, protože ten svah je v pohybu, tam budou instalovány čtyři inklinometrické sondy. Je to svislá sonda do hloubky zhruba osmi metrů a měří ujíždění jednotlivých vrstev ve smykové části a my podle toho zjistíme, jak rychle se svah vlastně hýbe,“ popsal Bursík.

Zajištění svahu může podle Bursíka vyjít na mnoho milionů korun, protože jde o úsek dlouhý asi 150 metrů, kde jsou tisíce tun zeminy. Zajištění je nutné i kvůli tomu, že v něm vedou rozvody tepla a vodovod.

Na trati pod svahem zavedla Správa železnic na podzim omezení, aby byl průjezd vlaků bezpečný. Projíždějí tudy jen po jedné koleji a rychlost mají sníženou na deset kilometrů za hodinu.

Pohybující se svahy

„Zároveň stále probíhá monitoring chování svahu a připravujeme vypsání soutěže na provedení jeho sanace. V polovině prázdnin měření odhalila zhoršování stavu náspu, proto jsme neodkladnou část prací vyčlenili a zadali jako první etapu stavby. Díky tomu se mohlo se zásadním zásahem začít ještě před zimním obdobím," sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Na práce v první etapě SŽ vybrala společnosti Chládek & Tintěra Litoměřice a STRIX Chomutov s nabídkovou cenou zhruba 128 milionů korun bez DPH. Provádějí opatření, aby se do náspu a jeho podloží nedostávalo více podzemních vod a snížilo se riziko možného sesuvu svahu. Šlo v první řadě o zřízení hlubokého odvodňovacího příkopu vedle náspu, napojeného potrubím na kanalizaci.

„Následně potom proběhne jako druhá etapa stavby už samotná sanace svahu a tělesa náspu, která do budoucna zajistí jeho stabilitu pro bezpečný drážní provoz. Tyto práce plánujeme na rok 2024,“ dodal Gavenda.

Karlovy Vary řeší problém pohybujících se svahů dlouhodobě. Město leží v úzkém údolí řeky Teplé a opěrné zdi jsou tak téměř všude. S narůstající dopravou i zástavbou se ale skály i svahy stále častěji dávají do pohybu.