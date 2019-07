Po graffiti na Karlově mostě zůstaly zbytky barvy. Restaurátoři budou muset památku dočistit

„K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit,“ popisuje restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. V pátek podepsal s Technickou správou komunikací na zakázku smlouvu.

„Nebylo odstraněno dokonale, tady vidíme zbytky barev. Nevíme, jakým prostředkem to bylo vykonáno,“ dodává pro Radiožurnál Mjartan.

Neodborné odstranění

Restaurátoři pak mají pomocí laboratorních testů zjistit, jaký prostředek byl k očištění kamene použit. Podle Alexandry Burešové z Národního památkového ústavu při neodborném odstranění hrozí, že bude památka poškozena.

„Nevíme, jakým způsobem k tomu odstranění došlo, jaký byl použit prostředek a metoda. Na to dá odpověď až expertiza. Rozhodně by se to takto ale řešit nemělo,“ řekla v Radiožurnálu.

„Budou odebrány vzorky nejen kamene, ale i částí, kde nedošlo k odstranění barvy. Mohlo tam zatéct třeba ředidlo,“ dodala mluvčí TSK Barbora Lišková. Výsledky testů mají mít památkáři během několika dní. Podle Liškové je zároveň smlouva s restaurátorem na 40 tisíc korun stále platná.

Po laboratorním rozboru bude muset restaurátor podle Liškové pilíř dočistit, případně kameny ošetřit. Výsledky z laboratoře by měly být k dispozici do několika dnů.

K neočekávanému očištění kamenů se dosud nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle Liškové mohly akci zachytit maximálně soukromé kamery, pokud v okolí jsou.

Šetření z vlastní inicativy

Policie se už případem začala zabývat. „Policie České republiky dosud neobdržela oznámení, že došlo k nějakému porušení. Z vlastní iniciativy se touto věci zabýváme a prověřujeme její okolností,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová bez dalších podrobností.

Most posprejovali dva němečtí mladící před dvěma týdny. Po upozornění svědka je policie na místě zadržela. Soud jim uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty 100 tisíc korun. Uhradit musejí také škodu 40 tisíc korun.

Vzhledem k velikosti graffiti museli metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru předcházel rozbor použitých sprejů. Graffiti pak restaurátoři začali odstraňovat v sobotu a plánovali, že práce budou trvat asi dva týdny.