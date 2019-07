Jak odstranit graffiti z Karlova mostu? Citlivě po detailech narušit barvu a smýt, popisuje odborník

Památkáři v těchto dnech řeší, jak odstranit graffiti z ikonického Karlova mostu v centru Prahy. Nechtějí ho ještě více poškodit, proto nezvolí mechanické odstranění, ale chemickou variantu pomocí rozpouštědel. Pro Českou televizi to ve čtvrtek ráno popsal Martin Pácal, vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu. Nasprejovaný obrazec je přes pět metrů dlouhý a dva metry vysoký. Praha 10:06 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Graffiti na Karlově mostě | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Je to opravdu strašné. Co víme, tak je to první takto velký rozsah poškození Karlova mostu graffiti. Poškození se sice řeší každou chvíli, jsou to mechanická poškození nebo drobné nápisy, ale tento rozsah je prvně,“ uvedl pro Českou televizi Pácal.

Restaurátoři už podle něj odebrali vzorky k expertize, aby znali složení použitých sprejů. „Nyní se připravuje restaurátorský zájem, který bude reflektovat laboratorní výsledky,“ dodal vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu.

A jakým způsobem budou památkáři obrovské graffiti odstraňovat? „Postup je zcela odlišný než na jiných objektech, jako jsou třeba dopravní prostředky. U památek to probíhá citlivěji a za přítomnosti restaurátorů. Musí se postupovat citlivě po jednotlivých detailech a zkoušet postupné odmývání a narušování barvy,“ přibližuje Pácal.

Sprej podle něj pronikl do určité hloubky kamene. Památkáři přesto nechtějí sáhnout k mechanickému odstranění nápisu.

„Nechceme, aby došlo k dalšímu mechanickému poškození, proto bude způsob odstranění po chemické stránce, tedy rozpouštědly. Ano, dalo by se do toho jít mechanickým způsobem, ale došlo by k narušení kamene do hloubky, a viděli bychom tam i tu stopu, kde poškození bylo,“ popisuje Pácal pro Českou televizi.

Tato rozpouštědla naruší barvu tak, aby šla snáze smýt. „Prostředky jsou takové, aby rozmyly a rozpustily daný prostředek. Existuje celá škála různých emulzí, které naměkčují poškozený povrch. Kromě těchto rozpouštědel existují i další alternativní způsoby, jako je například laser,“ doplňuje.

Kulturní a národní památky nelze chránit takzvaným antigraffiti nátěrem, který se používá na fasádách domů. Většinou totiž vytvoří nepřirozený lesklý povrch a je neprodyšný.

Případ míří k soudu

Státní zástupce podal ve středu odpoledne soudu návrh na potrestání dvou cizinců, které v pondělí zadržela policie. Za trestný čin poškození cizí věci jim hrozí půlroční až tříleté vězení. Uvedl to šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Návrh na potrestání je ve zkráceném řízení ekvivalentem obžaloby.

Ve zkráceném řízení lze řešit méně závažný trestný čin, pokud je pachatel přistižen přímo při něm nebo bezprostředně poté.

Dva cizince ve věku 23 a 30 let zadrželi strážníci v pondělí večer kvůli posprejování jednoho z pilířů historického mostu. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Dvojice skončila v policejní cele.

Památky terčem vandalů

Karlův most si vandalové nevybrali poprvé. Jiní pachatelé jeho část posprejovali v roce 2016. V září 2017 pak osmačtyřicetiletý cizinec popsal fixem sochu svatého Františka.

Soud mu ještě tentýž měsíc uložil trestním příkazem půlroční podmínku, tříleté vyhoštění a povinnost nahradit způsobenou škodu 15 tisíc korun.

Policie v uplynulých letech řešila několik dalších případů, kdy cizinci poničili pražské památky. Například v roce 2014 si tři zahraniční návštěvníci vybrali za cíl Národní divadlo.

Nejdříve na něm dvojice mladých Francouzů vytvořila černým sprejem několik obrazců, později japonský turista posprejoval stěnu budovy divadla v podchodu v Divadelní ulici.