Sprejování, trhání kousků soch. Karlův most je dlouhodobě terč vandalů, varuje sdružení

Vy jste už před třemi roky v rozhovoru pro iDnes.cz upozornil, že počet případů vandalismu na Karlově mostě narůstá. Pokračuje to?

Bohužel. Mysleli jsme si, že s turismem, který zde skončil, to trochu poleví… Musím říct, že jednotlivec, který za touto poměrně rozsáhlou škodou stojí, nám to trochu pokazil.

Jak se nejčastěji vandalové projevovali?

Při vrcholu turismu, kdy jsme upozorňovali na vliv návštěvníků, kteří přijeli do Prahy za zábavou, to bylo především ničení sousoší. Patří k tomu nejen sousoší, ale i sprejování a trhání kousků soch. Teď se zrovna restauruje sousoší svatého Cyrila a Metoděje, kde se navrací utržená ruka. Začátkem tohoto roku nám sebrali žezlo ze sousoší svatého Jana z Maty, známého pod tím Turkem. I přesto, že zde máme poměrně masivní kamerový systém, vandalové jsou tak rychlí, že je to velice těžké postihnout.

Na mostě je šestnáct bezpečnostních kamer, pravidelně tu má hlídkovat městská policie, přes den je tu i vaše pořadatelská služba. Dá se pro ochranu Karlova mostu udělat ještě něco víc?

Konkrétně u sprejů je to poměrně rychlá záležitost. Tohle bylo bohužel v čase, kdy nebylo nejhezčí počasí. Podle mých informací dílo vzniklo kolem třetí hodiny ráno, a to je čas, kdy všichni spí. Co udělat víc? Stejně jako při minulé kauze, kdy němečtí turisté nastříkali podobný nápis, tak opravdu najít toho člověka a demonstrativně ho ztrestat... To vidím jako jedinou preventivní záležitost, jinak je to těžké – lidé jsou často pod vlivem alkoholu. Karlův most má v sobě zvláštní sílu, která bohužel opilé typy přitahuje.

Jsou podle vás tresty, které hrozí za poničení kulturní památky nastaveny tak, aby odradily další výtržníky?

Myslím, že v tomto ohledu by se dalo mnohé zlepšit. Když někdo v současné době pouze vyleze na sochu, nic se mu nestane. Teprve pokud se prokáže, že něco provedl – utrhl ruku nebo něco nasprejoval – následují postihy. Je to velice komplikovaná záležitost. Když uvedu příklad Němců, kteří nasprejovali ty nápisy, tak jeden je osvobozený, druhý se bude donekonečna odvolávat. Myslím si, že v tomhle ohledu bychom měli být tvrdší.