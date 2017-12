Předseda městského soudu: Králová řídila hlavní líčení poslaneckých trafik naprosto neprofesionálním způsobem

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, která měla na stole kauzy známé jako zneužití vojenského zpravodajství či poslanecké trafiky, je dočasně zproštěna funkce. Rozhodl o tom ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Na Královou jsou podány dvě kárné žaloby. „Nepřekvapilo mě to,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál a iRozhlas.cz předseda pražského městského soudu Libor Vávra. Rozhovor Praha 17:56 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudkyně Helena Králová | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

První podal právě Pelikán kvůli průtahům v pěti případech, protože nerespektovala právní názory nadřízených soudů. Druhou dal na soudkyni počátkem prosince i předseda soudu Vávra. Právě na jejím základě se Pelikán rozhodl Helenu Královou dočasně zbavit taláru.

Proč jste takový krok ministra spravedlnosti očekával?

Já jsem mu ten kárný návrh poslal na vědomí. A k tomu i dopis, v němž jsem ho žádal, aby zvážil tento krok. I pro kolegyni Královou samotnou by totiž asi nebylo příliš příjemné soudit v atmosféře, kdy všichni vědí, že jsou na ni podány dvě kárné žaloby, a obě navrhují její odvolání z funkce.

Vy jste kárnou žalobu podal proto, že soudkyně Králová nejprve označila v kauze tzv. trafik pro bývalé poslance, kde je obviněn expremiér Nečas, odposlechy jako nezákonný důkaz. Později však přes tiskovou mluvčí upřesnila, že šlo jen o dvě konkrétní sms. Je to skutečně hlavní důvod žaloby?

Šlo o situaci, kdy v jednací síni paní soudkyně zcela evidentně podle pořizovaných záznamů vyslovila nějaký právní názor ohledně nepoužitelnosti konkrétních odposlechů v té věci. Na to musely strany, jak obhajoba, tak i obžaloba, reagovat. Aby potom druhý den tiskové mluvčí soudu řekla, že nešlo o celý odposlech, ale jen dvě sms zprávy. To jsou postupy soudce, které znemožňují účastníkům řízení vést férový proces. To byla ta podstata.

Podle advokáta soudkyně Jiřího Teryngla šlo ale v jednací síni spíš o její uřeknutí. A když to chtěla vysvětlit, státní zástupce jí v tom fakticky zabránil podáním námitky podjatosti.

Já jsem podal kárný návrh, který se opírá o doslovný přepis toho hlavního líčení, konec konců část té nahrávky byla, pokud vím, vidět nebo slyšet i ve veřejném prostoru. Takže každý si může udělat obrázek podle sebe. Pokud jde o námitku podjatosti, tak ta neznamená, že se jednání musí ukončit. Je na soudu, aby zvážil, zda hlavní líčení kvůli této námitce odročí, nebo ne. Obvykle se hlavní líčení v takových případech neodročuje. Ale o tom všem rozhodne správní soud.

Udělal jste obdobný krok vůči nějakému soudci v minulosti víckrát nebo je to spíš výjimečná věc?

Je to výjimečná věc. Ale v řadě případů byly i mnohem razantnější důvody pro podání kárného návrh než u kolegyně Králové. Jenže obvykle to skončilo tak, že dotyčný soudce rezignoval. Tedy když zjistil, že se „na to přišlo“ a jakým způsobem na tu věc pohlížím. Takových případů bych si mohl vzpomenout nejmíň deset. Ale případ, kdy jsem přesvědčen, že jiná sankce než zánik funkce padnout nemá, tak to je poprvé, kdy pojedu ke kárnému senátu do Brna (Nejvyšší správní soud, pozn.redakce).

Soudkyně Králová řeší politické kauzy – nejprve vojenské zpravodajství, teď má na stole poslanecké trafiky. Její advokát také proto říká, že kárné žaloby jsou důsledkem toho, že začala někomu v pozadí vadit. Protože když třeba zprošťovala obviněné v kauze vojenského zpravodajství, argumentovala podle něj velmi dobře. A nenechala si vnutit odvolacím soudem, tedy vaším, jak má hodnotit důkazy. Co na to říkáte?

Že nevěřím tomu, že si toto opravdu myslí i paní Králová. Znám jí a vím, že je to slušný člověk. To, že něco pronese advokát, třeba spekulativně, je jeho právo. Na druhou stranu pan doktor Teryngel jako bývalý významný státní zástupce a prokurátor si moc dobře dovede představit, že je naprosto vyloučené, abych se já domlouval s ministrem, že podáme kárný návrh. Takhle to opravdu nefungovalo nikdy a ani fungovat nemůže. Další věc je, že nemůžu hodnotit nějaké jednání z pohledu, jestli to není nějak politicky citlivé nebo to nebude nějak vypadat. To by přeci bylo takové chytání kočky za ocas.

Nemyslíte si tedy, že se soudkyně bude cítit jako oběť politických a zájmových tlaků?

Paní soudkyně se může hájit způsobem, jak uzná za vhodné, protože v kárném řízení podpůrně platí trestní řád. Já si myslím, že z toho, jak jsem definoval tu výhradu v kárném návrhu, je jasné, že nestraním ani jedné straně. Ona řídila tak naprosto neprofesionálním způsobem to hlavní líčení, že ani obžaloba ani obhajoba nemohly vědět, na čem jsou.



Jaký se dá podle Vás teď čekat postup? Mají dostat všechny kauzy paní Králové nového soudce, anebo se bude čekat na pravomocné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu?

Běžná praxe je taková, že se vychází z toho, jak dlouho ten soudce nebude k dispozici. Obdobná je situace, když soudce vážně onemocní nebo jde soudkyně na mateřskou. V těchto případech se musí rozdělit věci, kde jde třeba o osobní svobodu lidí, tam není možné vyčkávat. V ostatních případech, kde nejde o tak závažný dopad na lidská práva je to asi bude na úvaze vedení Obvodního soudu pro Prahu 1, jestli se vyplatí efektivně z hlediska času ty věci přidělit novému soudci nebo se vyplatí počkat.