Soudkyně se zpozdila s vazbou o minuty, zadržený seděl o měsíc víc. Nyní za to dostala důtku

Kárný senát Nejvyššího správního soudu v pondělí uložil soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 Ivě Fialové důtku za to, že vzala do vazby obviněného po uplynutí zákonné lhůty. Soudkyně se zpozdila sice jen o několik minut, zadržený muž ale kvůli tomu strávil téměř měsíc ve vazbě nezákonně. Důtka je v kárném řízení nejmírnější postih. Soudkyně působí v justici dlouhodobě, nadřízení ji hodnotí kladně. Brno 13:55 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudkyně Fialová nařídila jednání na 13.30, rozhodnutí měla vynést nejpozději do 14.30, ale nestihla to. (Ilustrační snímek) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kárnou žalobu na soudkyni podal předseda obvodního soudu Libor Zhříval, důtku jako trest navrhoval. Soudkyně dostala věc k vyřízení 22. srpna 2018 ve 14.30, vazební zasedání nařídila na další den na 13.30.

Podle kamerových záznamů ale nestihla rozhodnout do hodiny a usnesení o vzetí do vazby vynesla až po 14.30. Rozhodnout o vazbě přitom soudce musí do 24 hodin od doručení návrhu žalobce.

'V extrémním rozporu s rozumným myšlením'. Kárný senát zkritizoval postup Králové v kauze expremiéra Nečase Číst článek

„Nikdy jsem nedělala vazební zasedání déle než půl hodiny, byla jsem si jistá, že to stihnu. Státní zástupkyně byla dopoledne u kolegyně a chtěla být u toho. Já to také musela nastudovat, to nebyla žiletka, to byly tři šanony,“ uvedla soudkyně k dotazu, proč vazební zasedání nařídila až na 13.30. Při samotném zasedání se prý řídila podle času na počítači a podle hodinek a žádné chyby si vědoma nebyla.

Podle kárného senátu z kamerových záznamů nepochybně vyplývá, že usnesení vyhlásila nejméně pět minut po termínu.

KÁRNÝ SENÁT Kárný senát může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.

Podle předsedy kárného senátu Tomáše Langáška to bylo asi víc, senát ale při hodnocení důkazů postupoval podle zásady in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se musí rozhodnout ve prospěch obviněného. „Nemáme pochyb, že to bylo nedbalostní jednání, rozumíme těm důvodům. Ale tím spíše si musela hlídat, aby jí lhůta nevypršela,“ uvedl Langášek.

Soudkyně po stížnosti muže z vazby propustila 20. září. V odůvodnění uvedla, že nelze zpětně dohledat přesný čas rozhodnutí o uvalení vazby a při pochybnostech musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo. Ve vazbě muž strávil 29 dní.

Soudce je podle trestního řádu povinný do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout o propuštění zadrženého na svobodu, nebo ho vzít do vazby. Překročení doby je vždy důvodem k rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu.