Kontrola sociálních bytů s kamerou a policií není sociální práce, ale represe, tvrdí Uhlová

Sociální demokracie se postavila za spolustraníka primátora Karviné Jana Wolfa, který se měl s policií účastnit kontroly v bytech v sociálně vyloučené lokalitě. Řeší tamní problémy lokální politik správně? Romistka a redaktorka magazínu Alarm Saša Uhlová mluví o represi, předseda SOCDEM Michal Šmarda Wolfovy kroky pro Český rozhlas Plus hájí. praha 14:13 28. června 2023

„Především jde o jeden z nejtěžších problémů v této republice. Podle mě situace není nikde tak kritická jako právě v Karviné, která potřebuje podporu, a to i státu,“ uvádí v Pro a proti předseda Sociální demokracie a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Postupuje primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM) správně při řešení problémů v sociálně vyloučených oblastech? Debatují šéf Sociální demokracie Michal Šmarda a romistka Saša Uhlová

Saša Uhlová věří, že v Česku existuje řada míst, kde si starostové stěžují, že to mají těžké. „Těch lokalit je spousta. Je to hodně problém státu, který nepomáhá se sociálním vyloučením dlouhodobě.“

„Pan primátor Wolf rozhodně nestaví kolem nikoho žádné zdi, nikoho nevystěhovává do jiných měst. Potřebuje jen zajistit, aby lidé v sociálních bytech žili v prostředí, které jim vyhovuje. Ti, kteří se snaží žít normálně, potřebují pomoc města i státu,“ vysvětluje Šmarda.

Podle Uhlové ale Wolf lidi z města vytlačuje. „Neposkytuje žádnou podporu, je tam také sepětí politické reprezentace s velkým kapitálem, vlastníky bývalých bytů OKD. Ty se také často na náklady státu bourají, aby se tito lidé dostali pryč. Nástroje pro řešení těchto problémů nesmí být represivní.“

Selhání státu

„Jde o to, jak pomoc těm čtyřem pětinám obyvatel, kteří potřebují sociální pomoc, aby mohli žít ve slušném prostředí, když jedna pětina dělá nepořádek. Jestli je někdo závislý na pervitinu a celý den dělá binec, tak jak jinak to chcete řešit než represí, abyste těch 80 procent lidí chránili? Nedělejme z toho rasismus,“ žádá politik.

Represe, je-li užívána, má být cílena. „Tedy ne že udělám plošnou kontrolu a vytahuju lidi z bytů. Tady je třeba sociální práci s jednotlivými rodinami, nástrojů komunitní práce je celá řada,“ připomíná Uhlová.

Předseda ale odmítá sepětí vedení města s kapitálem. „Pan primátor nerozhodl o tom, že Karviná nemá žádné městské byty. To, že většina bytů patří soukromé firmě, je realita, se kterou musí nějak naložit a najít společnou řeč. Tou je, že těch 80 procent slušných lidí bude mít jistotu, že když se na město obrátí, že se ve svém domě bojí, tak jim město pomůže.“

Novinářka uznává, že je velmi těžké pro primátora města dělat vstřícnou politiku. „Pak dochází k přelivům lidí na tato místa, tady selhává stát. Ale to, co dělá Wolf v Karviné, je spíš extrém na druhou stranu.“

„Jde o dlouhodobou věc. Wolf se dříve několikrát v médiích chlubil, že dělají kontroly s cizineckou policií a s OSPODem. Je to prostě nástroj, který město používá. Primátor nemusí nečinně přihlížet, ale není důvod to dělat s kamerami a s policií. To není terénní práce, ale represe,“ kritizuje dění v Karviné romistka Saša Uhlová,

Zveřejnění záběrů z této kontroly je razantní selhání, souhlasí politik. „Stát se to nemá a primátor řekl, že se to nebude opakovat. To není ale důvod, aby se přestalo sociálně pracovat v terénu. Pan primátor má jednat dál tak, jak jedná, jen u toho nesmí docházet k excesům,“ hájí vedení ostravského města Michal Šmarda (SOCDEM).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu výše.