Zatáhnout oponu bylo dobře, ale teď už jsme v jiné situaci, říká o koronaviru v Česku epidemiolog Maďar

Karvinsko, Frýdecko-Místecko, Kutnohorsko a Jihlavsko. To vše jsou ohniska šíření nemoci Covid-19. Dochází ale někde ke komunitnímu šíření? „Jihlava vyžadovala, že se bude rozšiřovat povinnost nosit roušku v rámci okresu, je potřeba zasáhnout včas", říká epidemiolog Rastislav Maďar, vedoucí skupiny pro uvolňování preventivních opatření na ministerstvu zdravotnictví.

Počet lidí nakažených koronavirem je u nás skoro stejný, jak v dubnu při vrcholu epidemie. Má vláda vše pod kontrolou? „Koncem týdne došlo ke změně algoritmu ukončování izolace. Člověk, který je bezpříznakový, může opustit izolaci po čtrnácti dnech,“ vysvětluje s tím, že to povede k tomu, že počet aktuálně nemocných klesne – poměrné významný počet pacientů totiž zůstává v izolaci, a přitom není infekční.

Není ale na místě přijmout nějaká další opatření? Vyhledávání v ohniscích nákazy podle Maďara funguje dobře, což do velké míry způsobilo to, že v České republice je situace stabilní.

„Když se něco má zavřít, ať už je to podnik nebo jakýkoliv region, tak k tomu musí existovat nějaký podklad ve formě dat. Už jednou se zatahovala opona, a bylo to dobře, ale teď už jsme v jiné situaci,“ říká s tím, že rizikové skupiny jsou chráněné, zdravotníci mají ochranné pomůcky, existují nastavené procesy a systémy…

Žádná drakonická opatření!

K situaci na Karvinsku epidemiolog říká, že nedochází ke komunitnímu šíření. „Za to patří poděkování všem obyvatelům Karviné, všem horníkům a jejich rodinám, že se chovají takto zodpovědně,“ vyzdvihuje.

A v souvislosti s uzavřením Dolu Darkov říká, že není adekvátní zavírat obrovský podnik, který to nemusí ustát, jenom kvůli bezpříznakovým nákazám u horníků a rodinných příslušníků. „Není na místě dělat drakonická opatření, pokud nevzniká komunitní šíření,“ konstatuje.

Pořád platí totiž podle něj platí, že nikomu nic zásadního nebylo. „Stres z toho všeho byl tak velký jenom proto, že to byl koronavirus, kdyby to byl jiný respirační patogen, tak by se nic zásadního nedělo a důl by dál fungoval,“ míní.