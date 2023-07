V Karviné otevírají nový obchvat. Odvede dopravu ve směru na Český Těšín

„Čekali jsme dlouho a je fajn, že už je to hotové. Městu to hodně uleví,“ shodují se řidiči, který oslovil Český rozhlas Ostrava. A nejenom řidiči, i chodci to vidí podobně. Jednu křižovatku se semafory za druhou nahradí přímá cesta, navíc o kilometr kratší.

Bez daně stál nový obchvat zhruba 900 milionů korun, potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Stavba trvala tři roky a vede přes oblast, kterou poškodila těžba uhlí v podzemí. Cesta je proto na vysokých násypech.

„Hlavní trasa měří bez pár metrů tři kilometry. Celkem 30 stavebních objektů zahrnuje také dvě protihlukové stěny v délce necelého kilometru,“ upřesnil Rýdl.

Obchvat pomůže při průjezdu. Kdo ale bydlí přímo v Karviné, ten bude stejně jezdit postaru.

„Je to dobré pro kamiony, ale my budeme jezdit po svých cestách,“ shodli se parkovišti další dva řidiči.

Nová silnice kromě zjednodušení dopravy skrývá i jednu past na řidiče, hlavně na ty, kteří místo dobře znají. Zprovoznění obchvatu změní pravidla na vytíženém výjezdu z Karviné dál do Českého Těšína. Nově budou mít přednost auta jedoucí po obchvatu.