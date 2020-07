Festival v Ostravě navzdory epidemii přilákal tisíce lidí. ,Nevěděli jsme o tom,‘ říká krajský hygienik

Téměř 70 procent tuzemských případů koronaviru připadá aktuálně na Moravskoslezský kraj. Podle Adama Vojtěcha (za ANO) tuto statistiku „živí“ horníci z Karvinska, kde společně s okresem Frýdek-Místek platí od konce června přísná protiepidemiologická nařízení.

Ještě minulý týden účast lidí z Ostravska na hromadných akcích označil ministr zdravotnictví za neukázněnost.

Dvacet kilometrů vzdálená Ostrava je ale podle tamní hygienické stanice stabilní. Město o víkendu hostilo bez porušení stávajících pravidel hudební festival, který navštívily tisíce lidí z celé republiky. „Nevím, že akce proběhla,“ reagoval pro server iROZHLAS zástupce krajské hygienické stanice s tím, že o pravidlech pro konání podobných událostí budou v nejbližších dnech jednat. Praha 6:00 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z akce, kterou pořídil jeden z návštěvníků | Foto: Egon Buriánek | Zdroj: Archiv autora

Pořadatelé hudebního festivalu Beats for Love industriální areál Dolních Vítkovic rozdělili na dvě části, vstupenky prodávali po tisíci kusech na den. Účastníky oddělovalo několik metrů a oplocení, od čtvrtka do neděle se jich na místě mohlo prostřídat až sedm tisíc. O akci byl veliký zájem, podle marketingového ředitele festivalu se vyprodaly všechny vstupenky.

Problém je ,vedle‘

Z ohniska epidemie, kterým se stalo hornické město Karviná, je to do areálu v centru krajského města pětadvacet kilometrů, v opačném směru z Frýdku-Místku dvacet. Právě v těchto okresech platí přísná protiepidemiologická opatření, mimo jiné zákaz shromažďování nad 100 osob. Vydávání a dodržování těchto opatření spadá mezi kompetence tamní hygienické stanice. Ta o konání festivalu nevěděla, a ani nemusela, pořadatel formálně dodržel všechna nařízení.

„Upřímně nevím, že akce proběhla, nebyl jsem o ní informován. Předpokládám ale, že zpřísnění akcí na 100 lidí porušeno nebylo, to se týká okolních okresů Karviná a Frýdek-Místek,“ řekl serveru iROZHLAS.cz lékař Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Podle ministerstva zdravotnictví stále platí některá opatření pro celý kraj, mezi nimi povinnost nosit roušky na hromadných akcích v uzavřených prostorách. Hygienická stanice od 30. června ale zpřísnila pravidla pro devět obcí v regionu - Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín a Třinec. Uskutečnění festivalu v nedaleko vzdálené Ostravě tak hygienická stanice pořadatelům nezakázala.

„Řešili jsme to den před tím, než měl festival začít. Čekali jsme na pokyny vlády, potažmo krajské hygienické stanice. Ta rozhodla, jak rozhodla. Nás se to zpřísnění netýkalo, takže jsme normálně pokračovali dál,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz Matyáš Ožana, marketingový ředitel festivalu Beats for Love. Návštěvníkům doporučili nošení roušek, u vstupu poskytovali dezinfekci. „Více jsme pro to udělat nemohli,“ říká Ožana.

Přímo v Ostravě navíc podle Kopřivíka z krajské hygieny v souvislosti s ohniskem na Karvinsku případů výrazně nepřibývá. Nevyloučil ale, že by opatření neměla být rozšířena také na Ostravu, pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace. „Co se týče podobných událostí, o jejich konání budeme muset rozhodnout v nejbližších dnech. Není ale důvod něco zakazovat, když v Ostravě situace špatná není,“ doplnil.

Do areálu Dolních Vítkovic se letos po zrušení programu plánují vrátit už příští týden například pořadatelé Colours of Ostrava. Pořádají čtyřdenní NeFestival, počet vstupenek limitují na tisíc denně.

,Nešiřte paniku‘

Obracení pozornosti na lokální ohnisko v Karviné je podle ministra Vojtěcha namístě. Na úterní tiskové konferenci uvedl, že v kraji nedochází ke komunitnímu šíření koronaviru. Vyzval veřejnost, aby nešířila paniku, nárůst případů podle něj souvisí s horníky OKD a jejich nejbližšími.

Přitom na konci června byl před zavedením opětovného zpřísnění opatření v kraji přesvědčen, že chování lidí v Moravskoslezském kraji významně ovlivňuje epidemiologickou situaci v celé republice.

Na Karvinsku nedochází ke komunitnímu šíření covidu, jde o rodiny horníků, řekl Vojtěch Číst článek

„Skokové nárůsty jsou bohužel také důsledek neukázněností občanů. Není výjimečné, že lidé s příznaky navštěvují oslavy a jiné hromadné akce. Následně hygienici řeší stovky kontaktů. Chtěl bych v tomto směru veřejnost požádat o větší zodpovědnost,“ hodnotil situaci ministr. „Pokud nechceme, aby se nové případy rozšířily i do dalších regionů, musíme být nyní razantnější,“ dodal minulý týden Vojtěch.

Také vedení kraje nemá jinou možnost než spoléhat na zodpovědnost svých obyvatel. „Zmiňovaná akce nebyla z epidemiologického hlediska zakázána. To je jedna okolnost. Druhá a neméně důležitá věc je zdravý úsudek jednotlivců, kteří by měli respektovat aktuální situaci. Pokud mají například podezření, že se mohli s někým nakaženým v poslední době setkat, měli by zůstat doma a vyhýbat se místům, kde je větší množství lidí,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz hejtman kraje Ivo Vondrák (za ANO) s vysvětlením, že finální slovo má hygienická stanice.

Primátor města Ostrava Tomáš Macura (ANO) na dotaz serveru iROZHLAS.cz odpověděl, že pořádání akcí a dodržování daných nařízení je v plném rozsahu na odpovědnosti pořadatele.

Bez příznaků

Podle dostupných dat poslední vlna rozvolňování opatření celorepublikově prozatím větší nárůst případů neznamenala. V pondělí hygienici potvrdili nákazu u 51 nových případů, v úterý u 119.

Tři ohniska v Česku. Hlavní hygienička popsala šíření koronaviru na Karvinsku, Církvici a Větrném Jeníkově Číst článek

Jednalo se o nejméně nakažených lidí za více než dva týdny, ve volných dnech se ale obvykle méně testuje. Příznaky onemocnění se po nákaze také projevují s několikadenním zpožděním. „Drtivá většina nově testovaných nemá žádné příznaky nebo jen mírné,“ řekl na úterní tiskové konferenci ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V nové studii zveřejněná americkým vědeckým časopisem PNAS se píše o tom, že právě bezpříznakoví přenašeči covidu-19 mohli být počátkem až poloviny všech případů zaznamenaných ve Spojených státech. Výzkumníci zmapovali, že nakažení jsou v počáteční presymptomatické fázi nejinfekčnější, což u respiračního onemocnění považují za neobvyklé. Tento „tichý přenos“ podle studie může udržet lokální ohniska i přesto, že se zachytí a izoluje většina pacientů s příznaky onemocnění.

To ale podle epidemiologa Romana Prymuly nehrozí. „V Karviné masivně testovali celou oblast, zejména pracovníky a rodinné příslušníky horníků. Proto by asymptomatických nemělo být mnoho,“ uvedl na dotaz redakce. Nevyloučil ale, že by v oblasti bylo vhodné omezit aktivity, které nejsou nezbytně nutné. „Společenské, kulturní akce, kde je větší nakupení lidí, u těch omezení namístě je a doufám, že to místní hygienici mají k dispozici,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.