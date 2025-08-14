Karviná se oficiálně stala lázeňským městem. Nový statut umožní lépe chránit zdroj vzácné solanky
Karviná má od čtvrtka oficiálně statut lázeňského místa. Město o to usilovalo několik let. Darkovské lázně mají historii sahající do poloviny 19. století. K léčbě se tam využívá jodobromová solanka.
Radnice doufá, že zařazení Karviné mezi lázeňské oblasti přivede do města nové návštěvníky i pracovní příležitosti. Přestože to znamená i omezení třeba v souvislosti s hlukem i průmyslovými provozy, jak už dříve řekl primátor Jan Wolf ze SOCDEM.
„Všichni, kteří do Karviné přijedou, vidí, kolik tady máme zeleně, co tady všechno máme, že tady máme dokonce i to moře. Samozřejmě vždycky jsou nějaká omezení, ale jestliže tady chceme přivést turizmus a lázeňské hosty, tak se musíme někdy trošku uskromnit v tom, že možná nebudeme moci v neděli odpoledne okolo lázní sekat trávu,“ uvedl primátor.
Statut lázeňského města také umožní lépe chránit zdroj vzácné solanky, kterou místní lázně používají pro řadu procedur.