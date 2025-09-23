Karviná zvyšuje kybernetickou bezpečnost. Vybuduje metropolitní síť pro městské organizace a školy

Moderní systém zajistí bezpečný přenos dat a informací, jak uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Ostrava Jiří Jarema, šéf informačních technologií karvinského magistrátu.

Dark web je část internetu, která ale není dostupná z obvyklých internetových prohlížečů (ilustrační foto)

Karviná vystaví bezpečnou síť, která spojí městské organizace a školy (ilustrační fotografie) | Zdroj: Profimedia

V první fázi projektu se počítá s pokládkou téměř 15 kilometrů optických tras, které propojí všechny klíčové budovy s datovými centry na magistrátu a u městské policie.

Díky této síti bude možné sdílet důležité IT systémy, jako je ekonomický software nebo elektronická spisová služba, a zároveň snížit závislost na veřejném internetu, uvedl Jiří Jarema, šéf informačních technologií karvinského magistrátu.

Projekt podle něj reaguje i na rostoucí rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti. Veřejná správa je stále častěji cílem útoků, které se zaměřují na odcizení nebo zneužití citlivých dat.

Vlastní optická síť výrazně posílí ochranu městských systémů, omezí bezpečnostní hrozby a vytvoří prostor pro další rozvoj moderních digitálních služeb ve městě.

