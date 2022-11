Obnovení těžby uhlí na Karvinsku by bylo náročné. Stálo by deset miliard korun

Přípravné práce by trvaly šest let včetně zajištění pracovní síly. „Zapotřebí by na to bylo postupně přes dva tisíce kvalifikovaných pracovníků s praxí v dole,“ říká mluvčí Diama Jana Dronská.

Jenom pořízení dobývací techniky by podle Diama stálo devět miliard korun. Tuna uhlí by se pak musela kvůli rentabilitě prodávat za osm tisíc korun. To bude asi hlavní kritérium.

„Podmínkou je samozřejmě kvalita a tržní cena,“ potvrdila mluvčí jednoho z odběratelů, Třineckých železáren, Petra Macková Jurásková.

Možné znovuotevření dalších dolů analýza Diama nezkoumala. V současné době je v provozu jenom černouhelný důl ČSM.