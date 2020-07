Nákaza na Karvinsku se přesunula do komunity, říká hejtman. Podle Rážové je však ohnisko pod kontrolou

Situace týkající se koronavirové nákazy na Karvinsku se zhoršuje. Mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci, ohnisko se přenáší do komunity. Případnou karanténu pro okres však může nařídit pouze krajská hygienická stanice. V neděli to řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Hlavní hygienička Jarmila Rážová přítomnost komunitního šíření odmítá, situace na Karvinsku je podle ní pod kontrolou. Karviná 11:04 5. 7. 2020 (Aktualizováno: 12:10 5. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Vondráka zatím v kraji nepřibývá pacientů s vážnými komplikacemi | Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, které bylo v sobotu odhaleno, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje,“ řekl hejtman.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu řekl, že v tuto chvíli se o karanténě pro Karvinou nejedná. Nemůže ale vyloučit, že by to byla varianta, kdyby se situace masivněji zhoršila.

„Tohle musí rozhodnout epidemiologové, to je věc, kterou oni musí posoudit, jak riziková situace je. Kraj tuto kompetenci nemá, je to plně v kompetenci krajské hygienické stanice, která je zřizována ministerstvem zdravotnictví. Ale ta čísla mě neuklidnila,“ řekl Vondrák.

Jak vyplývá z dat CŘT NAKIT, výrazně přibylo na Karvinsku pozitivně testovaných mladých lidí a žen. Předpokládám, že jsou to především rodiny nakažených horníků. Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné. pic.twitter.com/Pw8WqaEKhv — Ivo Vondrak (@ivondrak) July 5, 2020

Uvedl také, že kraj pro epidemiology zajišťuje, co je třeba. „Běží všechna odběrová centra, svátek nesvátek, běží všechny laboratoře a prodloužili jsme dobu odběrových center,“ řekl hejtman.

Podle Vondráka zatím není situace dramatická tím, že by výrazně přibývalo lidí s vážnými zdravotními komplikacemi. V sobotu bylo podle něj nově hospitalizováno pět lidí. Hejtman má ale dojem, že lidí v karanténě je málo. „Lidé by si měli uvědomit, že je třeba nosit roušky, i když to žádné nařízení nepožaduje. Dle mého názoru situace, kdy koupaliště jsou plná lidí bez roušek, to jsou všechno, řekněme, potenciálně nebezpečné situace,“ řekl Vondrák.

‚Ohnisko je pod kontrolou‘

S tímto zhodnocením však nesouhlasí hlavní hygienička Jarmila Rážová. Jak řekla v neděli Radiožurnálu, na Karvinsku zatím nedochází ke komunitnímu přenosu a infekce se objevuje stále jen u horníků a jejich rodinných příslušníků.

„Ohnisko je podle mého názoru pod kontrolou. Komunitní šíření rozhodně nenastalo a věřím, že nenastane. Opatření jsou v této oblasti účinná,“ řekla Rážová. Počet nově nakažených podle ní v regionu postupně klesá, většina případů je navíc bezpříznakových. Stejně jako Vondrák pak poukazuje na nízký počet hospitalizovaných. V kraji také došlo k obnovení mnoha odběrových míst, aby docházelo k rychlejšímu testování obyvatel.

Hygienici i epidemiologové však situaci detailně sledují a jsou připraveni zareagovat, pokud by to vývoj epidemie vyžadoval. „Komunikujeme s krajskými hygieniky, v kontaktu s nimi jsou i epidemiologové z ministerstva. Situaci průběžné monitorujeme, vyhodnocujeme data a situaci pravidelně konzultujeme,“ uvedla Rážová. O možném zpřísnění opatření by podle ní musela rozhodnout sama moravskoslezská hygienická stanice.

Její ředitelka Pavla Svrčinové v neděli uvedla, že nákaza se dramaticky nezhoršila. nárůst nakažených se podle ní od předchozích dní mimořádné neliší.

Podle posledních zveřejněných údajů bylo v pátek v Moravskoslezském kraji potvrzeno 3110 případů nákazy koronavirem. Nejvíce jich bylo na Karvinsku, kde bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 1629 lidí. Za uplynulý týden tam bylo zaznamenáno téměř 247 případů v přepočtu na 100 000 lidí. Podle Českého statistického úřadu žilo na konci března v okrese Karviná více než 245 600 lidí, celý kraj má téměř 1,2 milionu obyvatel.