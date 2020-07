Na Karvinsku stát manažersky selhal, na vině je i Schillerová, tvrdí poslankyně Olga Richterová

Situaci na Karvinsku stát nezvládl. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekla Olga Richterová, místopředsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku (za Piráty). „Na konci dubna byly dva prokázané pozitivní případy a byla velká šance toto lokální ohnisko zvládnout,“ připomíná. Dvacet minut Praha 19:52 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Pirátů Olga Richterová během jednání sněmovny | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Doly OKD se prý měly uzavřít mnohem dřív, a to ideálně už v dubnu, soudí Olga Richterová. „Aby se předešlo šíření nákazy,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Olgou Richterovou

„Když už nákaza byla prokázána, měli být otestováni všichni zaměstnanci dolu Darkov. Bohužel trvalo skoro tři týdny, než jich bylo otestováno alespoň 500, což není ani třetina!“

Taktika vyčkávání, kterou český stát zvolil, tak podle Richterové nebyla vhodná.

Epidemiolog Rastislav Maďar má ale jiný názor. Radiožurnálu 13. července řekl, že kdyby se doly zavřely dříve, pravděpodobně už by byly zavřené znovu, protože by se do nich nákaza znovu vrátila. Ekonomické škody by tak jen narůstaly.

Nepřipravený stát

„Stát se přece měl připravit na rychlé plošné testování,“ namítá Olga Richterová. „Jako země jsme měli neskutečně zodpovědné chování lidí i firem, všichni chápali, že potřebujeme získat čas, aby se stát připravil. Tahle příprava státu se bohužel neodehrála.“

„Jsou známy případy, kdy lidé čekají na výsledky testů třeba devět dnů, jinde sdělovali lidem, že když se jim do pár hodin neozvou, tak jsou negativní. Pak se ukázalo, že byli pozitivní. To jsou všechno manažerská selhání z úrovně vlády a kraje. U prvního šíření v dole Darkov selhala ministryně financí, a jakmile se lokální ohnisko rozjelo, mohl hejtman Vondrák dělat mnohem víc.“

Jsou zdravotníci a hygienici připraveni na druhou vlnu onemocnění covid-19, která může brzy přijít? A funguje chytrá karanténa? Poslechněte si celý rozhovor.