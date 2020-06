Ohnisko na Karvinsku tvoří až dvě třetiny nově nakažených v Česku. Většina nemá žádné příznaky

Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku došlo v posledních dnech k výraznému nárůstu nakažených koronavirem. V regionu probíhá intenzivní testování a trasování kontaktů nakažených, podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška stouplo i lokální reprodukční číslo. Hlavní hygienička Jarmila Rážová také zdůraznila, že množství bezpříznakových případů může případně zkomplikovat kontrolu nad dalším šířením nemoci. Praha 13:11 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapa stavu rizikového skóre v Česku k pondělnímu datu | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jak uvedl šéf statistiků serveru iROZHLAS.cz, během víkendu, kdy se denní nárůsty dostaly na nejvyšší hodnoty od dubna, tvořilo množství nově nakažených koronavirem v na Karvinsku a Frýdecko-Místecku 60 až 70 procent veškerých nově zjištěných případů v Česku. Na situaci v těchto lokálních ohniscích tak v pondělí zareagovalo ministerstvo zdravotnictví představením zpřísnění opatření v obou regionech.

Podle Duška pomůže ke zhodnocení situace a dalšího postupu v lokálních ohniscích kromě známých dat nově i desetibodové rizikové skóre - to bude reflektovat jak denní výkyvy, tak i případnou dlouhodobější eskalaci nárůstu nakažených. A tento ukazatel je momentálně nejvyšší právě na Karvinsku.

„Nabývá tam hodnoty 4-6, což je rostoucí trend výskytu na hranici komunitního šíření. Není to ale silný alarm. Specifická opatření by měla být, ovšem žádná dramatická a plošná,“ uvedl Dušek na pondělní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. „Nejde tedy jen o denní výkyvy nebo dočasné a nepodstatné nárůsty. Už delší dobu, tedy ještě před masivním testováním, docházelo k nárůstu počtu diagnostikovaných a testování to nyní jen potvrzuje. Ale zdá se, že ohnisko je pod kontrolou a doufám, že po ukončení testů budou hodnoty znovu klesat,“ řekl Dušek serveru iROZHLAS.cz.

Reprodukční číslo, které odráží šíření koronaviru, je v Moravskoslezském kraji podle Duška na hodnotě 1,5. „V dalších dnech by ale mělo dojít k poklesu, protože se ohnisko včas zachytí,“ míní.

Bezpříznakové případy

V regionu nyní probíhá intenzivní testování. Jen za neděli bylo podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové provedeno více než 2000 testů. Kvůli rychlému nárůstu infikovaných tak krajská hygienická stanice musela navýšit své kapacity a požádat o výpomoc. „Aktivovali jsme i další stanice, aby pomohly s trasováním kontaktů. Pomoc nabízejí hlavně ty, které řeší malý počet případů,“ řekla Rážová.

Většina nově nakažených v regionu má podle hlavní hygieničky bezpříznakový průběh onemocnění a zůstává pouze v karanténě. „Je to dobré z hlediska zatížení zdravotnického systému, ale ne pro možné další šíření nemoci,“ vysvětlila Rážová.

Společně s konkrétními daty vyhodnocují epidemiologové i rizika spojená s konkrétními profesemi, v případě Moravskoslezského kraje u horníků. „Je to hlavně těsný kontakt, který u horníků nevyloučíte - jsou totiž často společně v uzavřeném prostoru. Nejde tak dodržovat všechna omezení. Doly mají opatření nastavená tak, aby se zabránilo dalšímu šíření, aniž by musely zavřít,“ dodala Rážová.