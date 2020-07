Trend není překvapivý, veřejné bouře nechápeme, říká o situaci na Karvinsku epidemiolog Maďar

Epidemiologická situace na Karvinsku zůstává ze všech regionů stále nejvážnější. Navzdory plošnému testování či zavření dolů, odkud se koronavirus rozšířil, se však nárůst nakažených promítá i do profilu Česka v Evropě. Přítomnost komunitního šíření či nutnost karantény oblasti však ministerstvo zdravotnictví odmítá. O situaci v ohnisku mluvil ve vysílání Radiožurnálu koordinátor epidemiologického týmu resortu Rastislav Maďar. Praha 16:33 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Maďara je při cestování nutné počítat s tím, že se situace může ze dne na den změnit | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvádí, že ve srovnání s dřívější situací na Uničovsku a Litovelsku je na Karvinsku propracovanější systém monitoringu, větší testovací kapacity a odběrové týmy, chytrou karanténu atd. Členka zdravotního výboru sněmovny Olga Richterová (Piráti) Radiožurnálu řekla, že donedávna jezdili v oblasti jen dvě mobilní sanitky, které odbavily nanejvýš 160 lidí za den a přitom požadavky byly až na 180 lidí. Jsou kapacity pro testování dostatečné?

Potom, co se situace ve všech regionech zlepšovala, se kapacity snižovaly. Přece jen, stojí to nějaké peníze. Na Karvinsku došlo k tomu, že se zrušilo místo pro samoplátce. Stávalo se, že se přihlásilo 30 lidí a přišlo 5, a personál tam stál celou dobu a místo tak nebylo využité. Místa ale zůstala v jiných částech kraje. S hejtmanstvím jsme se ale domluvili na novém navýšení kapacity a za každou cenu v tomto ohnisku nákazy je budeme držet ještě nějakou dobu.

Nic to nemění na tom, že testování probíhá v dostatečné míře. A trend je přesně takový, jaký jsme očekávali. Nejsou tam žádná překvapení. Bouře, které se okolo toho strhávají, jsou pro nás epidemiology a hygieniky skoro nepochopitelné. Upozorňovali jsme už předtím, že když se přistoupí k plošnému testování, navýší se dočasné počet případů, hodně lidí skončí v izolaci, kontakty v karanténě a později bude zase následovat pokles. Mezitím ale může dojít ke zhoršení ratingu České republiky, což se také stalo. Toto se může stát i kdykoliv v budoucnu. Jediná jistota pro cestovatele je zůstat doma. A pokud chceme, abychom mohli k moři, můžeme počítat s tím, že kdykoli nám do toho může zasáhnout takovýto faktor.

Další věcí je chytrá karanténa a rychlost, s níž se lidé dozvědí, že jsou nemocní. Podle Olgy Richterové by stačila SMS zpráva, jenže tak to podle ní na Karvinsku nefunguje. Jak uvedla pro Radiožurnál, pracovníci lidem volají a zvládnou nejvíce oslovit 20 lidé denně. Připouštíte, že systém oznamování celý proces zpomaluje?

Rád bych zdůraznil, že v momentě, kdy jste na testu, jste upozorněni, že se máte chovat, jakoby jste byli pozitivní - tzn. že než se dozvíte výsledek testu, musíte zůstat v domácí karanténě. Tím se podle mě předchází dalšímu šíření nákazy. Vidíme, že kromě ohniska v dolech a blízkých rodinách se vir nešíří do komunity, a v praxi tak systém funguje dobře. To, že něco není rychlé, je otázka toho, že se rozvíjí úplně nová informační platforma a je třeba na ní pracovat dál. Myslím si, že i hygienická stanice urychluje své procesy a funguje dobře. Teď to závisí na obyvatelích okresu, aby se nákaza nešířila do zbytku republiky. Plošná karanténa je zatím poslední možností.

Člen týmu ministerstva zdravotnictví Marián Hajduk Radiožurnálu řekl, že spoléhá na zavření dolů - to by podle něj mohlo šíření epidemie zastavit. Skutečně se tak stalo? Podle Richterové se totiž slib zavření dolů nedodržuje a zaměstnanci agentur tam stále chodí.

Byl jsem u toho, když OKD médiím zavření dolů oznamovalo. Jasně komunikovali, že náběh na kompletní uzavření bude trvat týden a poté budou probíhat udržovací práce s počtem 100 až 150 lidí na jeden důl. Náběh na obnovení provozu bude trvat další týden. Absolutní uzavření dolu tak bude trvat 4 týdny. Doufám, že když časem klesá infekčnost pacienta, tak se počet nakažených bude později minimální nebo nulový.