Kasárna Karlín ještě letos? Budeme hledat skulinky, jak provoz znovu otevřít, slibuje radní Zábranský

Pražské kulturně-společenské centrum Kasárna Karlín zůstává po zákazu činnosti vydaného stavebním úřadem Prahy 8 zavřené. „Naplno se bude moci provoz rozjet až po změně územního plánu. Byť se budeme snažit najít skulinky, jak by provoz mohl být alespoň v nějakém režimu ještě letos,“ řekl pro Český rozhlas Plus Adam Zábranský (Piráti), pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost. Rozhovor Praha 20:05 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kasárna Karlín | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodnutí stavebního úřadu pro Prahu 8 vás překvapilo. Proč?

Obávali jsme se, že něco takového může nastat. Ale zároveň jsme doufali, že se podaří přečkat dobu, než zastupitelstvo hlavního města Prahy schválí změnu územního plánu tak, aby bylo možné naplno zlegalizovat činnosti, které se v Kasárna Karlín dělaly, protože je považujeme za veřejně prospěšné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak to bude dál s karlínskými kasárna? Odpovídá Adam Zábranský (Piráti)

A to myslím jak na úrovni hlavního města, tak i na úrovni politického vedení městské části Prahy 8. Bohužel přišel zásah ze strany stavebního úřadu.

Vidíte souvislost mezi tímto rozhodnutím úřadu a tím, že od ledna přešla budova do majetku hlavního města v rámci směny majetku se státem?

Podle mých informací tam souvislost úplně není. Protože stavební úřad Prahy 8 už v minulých letech – ještě předtím, než kasárna nabyla Praha – upozorňoval současného provozovatele na potřebu dostat ten prostor do souladu s právem. Ale vyvrcholilo to až teď.

Myslím ale, že i kdyby ta směna ještě nebyla dokončena, tak že by stavební úřad postupoval stejně. Zároveň mě ale mrzí, že nebylo možné posečkat s tímto rozhodnutím a neoddálit ho tak, aby město mohlo změnit územní plán. Na tom už pracuje tři roky.

Nebylo tedy od hlavního města chybou, že přebralo od státu takhle problematický prostor? Vy jste se nechal slyšet, že nepovolené stavby jsou všechny, které v kasárna vznikly ještě v době, kdy byl prostor v majetku státu. Tedy kavárna, sauna, kulturní sál a podobně.

Rozhodně si nemyslím, že by to byla chyba. Naopak si myslím, že to bylo velké vítězství pro Prahu, že se po tolika letech jednání podařilo Kasárna Karlín získat.

Stavební úřad zakázal provoz centra Kasárna Karlín. Nezákonně využívalo nezkolaudované prostory Číst článek

Jedna věc je, že teď řešíme právní potíže, že se musí změnit územní plán. Ale na rovinu: město nechce, aby Kasárna Karlín fungovala pro armádu a bezpečnost, jak to bylo v historii.

Chceme, aby to byl multifunkční prostor, kde bude kulturně-společenský provoz. Mohou tam být ateliéry pro umělecké školy. Můžou tam být případně vzdělávací aktivity, neziskové organizace tam můžou sídlit a podobně. Takže já jsem rád, že to Praha získala.

Čekání na územní plán

A jaké možnosti se tedy teď nabízejí, aby Kasárna Karlín znovu fungovala?

Myslím, že naplno se bude moci rozeběhnout provoz až po změně územního plánu. Věřím tomu, že náměstek pro územní rozvoj dotáhne proces co nejdříve. I když chápu, že změna územního plánu je proces na několik let.

Ale tohle trvá už od roku 2021. Kdy myslíte, že bude změna hotová?

Minulý týden proběhlo veřejné projednání, což je jeden z posledních kroků před možností vydat tu změnu.

Já jsem nikdy neřešil územní rozvoj z pozice radního, takže neznám přesně způsoby, jak to celé urychlit. Ale doufám, že právě kvůli tomu poslednímu rozhodnutí stavebního úřadu se budeme všichni na městě, jak v úřednické rovině, tak politické, snažit, aby ta změna územního plánu byla vydaná co nejdříve.

Do té doby nevidím možnost zprovoznění. Byť se budeme snažit hledat všelijaké skulinky, aby alespoň v nějakém režimu ta kasárna mohla být znovu zprovozněna.

Kasárna Karlín (snímek z roku 2019) | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

To ale znamená, že pro letošní rok Kasárna Karlín skončila? Protože jste se nechal slyšet, že ta změna by mohla být hotová až na přelomu roku.

Jak jsem zmínil, naplno se to bude určitě moci rozjet znovu až po změně územního plánu. V tuhle chvíli nevidíme cesty, jak to dočasně rozběhnout v trochu upraveném režimu. Ale budeme je dál hledat.

Nechci v tuto chvíli říkat, že je to bez letos bez šance. Budeme jednat se stavebním úřadem Prahy 8 a budeme se snažit, aby se provoz znovu rozběhl alespoň dílčím způsobem. Akorát v současnosti to vzhledem k okolnostem tak úplně nevidíme.