Největší kasino ve střední Evropě štěpí městečko za Prahou, i když tam ještě nestojí. Místní se bojí mafie

Skupina podnikatelů slibuje, že v Rudné u Prahy postaví největší kasino v Evropě. Vyrůst má na dálničním odpočívadle místo zchátralého hotelu Atol a podle prospektů by se v něm měly hrát pokerové turnaje o stovky milionů korun. Část místních ale kasino odmítá. Mimo jiné i proto, že se kolem projektu objevilo jméno muže z prostředí ruskojazyčné mafie. Původní zpráva Rudná u Prahy 5:00 2. května 2023

Jaké by to bylo vyhrát částku v přepočtu přes 1,25 miliardy korun? Odpověď na tuto otázku si měli už před více než dvěma lety dozvědět pokeroví hráči během turnaje v kasinu All Inn Prague v městečku Rudná u Prahy. Pocit vítězství v obřím karetním turnaji ale zatím v Rudné nikdo nezažil. A část místních doufá, že ani nezažije.

Projekt údajně největšího kasina ve střední Evropě s luxusním hotelem, který měl už v roce 2020 vyrůst na místním dálničním odpočívadle místo někdejšího hotelu Atol, totiž od počátku provází kontroverze.

Kromě toho, že samotná stavba má stále do velkolepého projektu velmi daleko, tak Radiožurnál odhalil, že kolem proklamovaného kasina se vyskytují lidé z kriminálního prostředí.

Údajný budoucí provozovatel kasina nicméně tvrdí, že na projektu spolupracuje vážený americký investor, který si všechny své partnery v Česku důkladně prověřil.

Arménská linka

Dálniční odpočívadlo s hotelem Atol v Rudné na výpadovce z Prahy do Plzně bylo roky nechvalně známé pro dvě věci: prostituci a drogy. Dnes je hotel už několik let zavřený a pozemek obehnaný kovovým plotem se zákazem vstupu.

Část Atolu je zbořená a na pozemku leží kusy suti. Tiché staveniště v jednu chvíli opouští muž, který vynáší pytel s odpadky směrem k místní benzínové pumpě. Reportérovi špatnou češtinou s ruským přízvukem popisuje, že se na místě staví kasino. Stát bude prý ale nejdřív za pět let.

Atol včetně přilehlého pozemku vlastní podle katastru nemovitostí společnost NAM property. Ta vznikla v červnu roku 2014. O měsíc později koupila Atol a pozemky od jiné firmy za 62,5 milionů korun.

NAM property má podle obchodního rejstříku dvě společnice: Češku s arménskými kořeny Elen Aharonjan a Rusku Marii Kravčenko, přičemž obě vložily do firmy půl milionu korun. Účetní závěrky NAM property nezveřejňuje, takže detaily o její kondici není možné zjistit a to včetně toho, odkud získala peníze na koupi nemovitostí v Rudné.

Zásadní je pak jméno jedné ze společnic a zároveň jednatelky firmy Elen Aharonjan. Podle informací Radiožurnálu jde o sestru Armana Aharonjana. A právě jeho možné angažmá v projektu kasina znervóznilo část místních zastupitelů.

Obchodník z podsvětí

Už v roce 2007 se tehdy zhruba čtyřiadvacetiletý Arman pohyboval v prostředí ruskojazyčné mafie v Praze. Poté, co Aharonjan přežil přinejmenším dva pokusy o likvidaci, získával v podsvětí čím dál větší moc.

Muž na odstřel Arman Aharonjan minimálně dvakrát unikl jisté smrti. V roce 2007 se postavil proti místním bossům a odmítl zaplatit půl milionu dolarů do společné pokladny. Tehdejší „vor v zakoně“, tedy hlava místní mafie, Andranik Soghojan, se rozhodl, že je potřeba se Aharonjana zbavit. Najatý vrah se ale spletl a na Václavském náměstí pobodal Armanova společníka. Ten přežil jen díky včasné pomoci. Pak přišel druhý pokus. Najatý ukrajinský zabiják vyměnil nůž za pistoli. Opět mu to ale nevyšlo. Nájemný vrah dostal tip, že se Aharonjan bude pohybovat na pražských Vinohradech v černém Bentley. Ve stejnou dobu, na stejném místě zároveň zastavil v téměř totožném autě řidič tehdejšího šéfa Sazky. Vrah do něj vypálil tři rány a pak ještě jednu „pro jistotu." Policie nakonec vraha zatkla a ten i s bossem Soghojanem skončili u soudu. Soghojana soud nejprve osvobodil. Vor v zakoně se následně uchýlil do Arménie a teprve později jej soud uznal vinným. Arménie ho ale zpátky do Česka vydat odmítla. Během procesu se Soghojanem a dalšími obviněnými zároveň Vrchní soud v Praze konstatoval, že i samotný Aharonjan, který se měl stát terčem zabijáka, je součástí kriminálního prostředí.

O deset let později ho server Prestupnaja Rossia dokonce označil za jednoho z šéfů ruskojazyčné mafie ve střední Evropě. Zájem o něj také projevila slovenská policie v souvislosti s vydíráním místních podnikatelů.

Jak v minulosti upozornila Česká televize, po Aharonjanovi bylo na Slovensku dokonce vyhlášeno pátrání. Radiožurnál nyní zjistil, že v roce 2019 byl Aharonjan u východních sousedů obžalován z vydírání a brzy by s ním měl začít soudní proces.

Aharonjanovo napojení na projekt kasina je možné vysledovat z více zdrojů. Jedním z nich je plánovaný start kryptoměny ArmCoin. Radiožurnál má k dispozici záznamy z dnes již nefunkčního webu, který ArmCoin promoval.

Na webu stálo, že ArmCoin vzniká ve spolupráci s největším kasinem ve střední Evropě All Inn Prague. Za kryptoměnou měla stát estonská společnost, v níž Arman Aharonjan figuruje jako člen představenstva. Majitelem firmy měl pak být Gagik Aharonjan.

Dalším střípkem je návštěva reportéra Radiožurnálu v sídle firmy NAM property, která, pro připomenutí, vlastní někdejší hotel Atol. Sídlo firmy NAM property je možné dohledat ve vile v pražských Řepích.

Reportér Radiožurnálu se zde snažil zastihnout spolumajitelku firmy Elen Aharonjan. Podle ženy, se kterou reportér na místě hovořil, byla ale zrovna podnikatelka v zahraničí, což ověřila následně telefonním hovorem. Žena zároveň uvedla, že vizitku, kterou zde reportér nechal, předá „šéfovi“, který se jmenuje Arman.

Radiožurnál nakonec oslovil Elen Aharanonjan s řadou otázek na personálie a budoucnost projektu prostřednictvím emailu. Podnikatelka následně zaslala obecnou reakci.

„Prezentaci projektu a stanovisko společnosti jsme před časem zveřejnili a nemáme v současné době žádné nové sdělení. Až v přípravě projektu pokročíme, a až se případně stane věcí veřejného zájmu, budeme o všem informovat. Do té doby prosím respektujte právo na soukromí, které zahrnuje také právo výlučně sám rozhodovat o zveřejnění informací o sobě samém, resp. o skutečnostech náležejících do vlastní soukromé sféry,“ napsala.

Jediné dostupné veřejné stanovisko firmy NAM property je možné dohledat, možná trochu nečekaně, na webových stránkách města Rudná a pochází z roku 2019.

Kromě popisu toho, co má v plánu firma postavit místo Atolu, tam Elen Aharonjan uvádí: „Tímto bych ráda zdůraznila, že veškeré naše aktivity jsou a budou v naprostém souladu se zákonem a ráda bych se tímto ohradila vůči invektivám, které jsou vznášeny vůči mé osobě či osobám spojených s aktivitou společnosti.“

Politická přestřelka

O tom, že by jim ve městě mělo vyrůst obří kasino s hotelem, se obyvatelé Rudné dozvěděli náhodou. V září roku 2019 vyšel v časopisu Forbes placený text, který lákal na světový pokerový turnaj o více než dvě miliardy korun, který se měl do roka konat v kasinu v Rudné.

Jenže v Rudné žádné kasino nestálo. Opozičním zastupitelům se ale inzerát spojil s informací, kterou jim jen pár měsíců před tím řekl starosta, když se ptali, jaké práce probíhají na místě opuštěného Atolu.

„Starosta nám tehdy řekl, že to má nějaký cizinec, po kterém pátrá policie,“ popisují s odstupem let opoziční zastupitelé Cyril Tůma a Martin Viktora z hnutí Rudná pro život. A prý tam chce stavět wellness a kasino. Informace, kterou původně považovali za „plácnutí do vody“ ve světle inzerátu získala nový rozměr.

Opozičníci začali zjišťovat, co se vlastně v Rudné chystá. Při rešerších narazili na zmínku o Armanu Aharonjanovi, a proto se začali obracet s dotazy na vedení města v čele se starostou Lubomírem Kocmanem. Zároveň svá zjištění publikovali na internetu.

„Starosta mlžil, popřel to, že to by nám řekl, že to má muž na útěku. Informace prostě nebyly,“ popisuje situaci z roku 2019 Viktora. „Zdálo se nám, že starosta je s investorem v nějakém užším kontaktu a dokonce dělá tomu projektu PR,“ zmiňuje Viktora.

„Město Rudná dokonce publikovalo na svém webu prohlášení společnosti NAM property,“ doplnil kolegu Tůma.

Starosta Lubomír Kocman osobní rozhovor s reportérem Radiožurnálu odmítl a otázky si vyžádal zaslat emailem. Na dotaz, proč město na svém webu publikovalo vyjádření soukromé společnosti, odkázal starosta přímo na zveřejněný text.

Ten je ze strany města uvozen takto: „Na základě šíření neověřených a zavádějících informací po internetu město Rudná požádalo vlastníka objektu Atol o oficiální vyjádření k jeho záměrům.“

Na otázku, co si přímo on myslí obecně o možném vzniku kasina v Rudné, odpověděl Kocman vyhýbavě. „Spekulace a domněnky nekomentuji. Dokud nebude k projednání konkrétní návrh, není se k čemu vyjadřovat,“ napsal.

Je třeba říct, že v současné době platí na celém území Rudné zákaz hazardu, který byl nakonec schválen v roce 2021. Opoziční zastupitelé se ale obávají, že až se stavební práce na kasinu posunou, bude se opakovat situace z roku 2014, kdy vedení města i přes tehdy platný zákaz hazardu na území Rudné udělilo pro oblast Atolu výjimku.

Mimochodem, výjimku schválili zastupitelé v Rudné právě s ohledem na plánovaný vznik kasina dva měsíce před tím, než Atol koupila NAM property.

Obavy opozičních zastupitelů z toho, že by mohlo vedení města znovu hazard povolit, starosta Kocman komentovat nechtěl. Odkázal pouze na usnesení zastupitelstva o tom, že v případě, že by se měl hazard ve městě provozovat, bude jeho případné povolení provázet referendum.

Americká expanze

V Rudné kvůli sporu o kasino proběhla i debata s místními, kterou podle webu města zprostředkovalo vedení radnice. Za investora tehdy vystupoval právník Jan Lašmanský. Ten podle obchodním rejstříku figuruje ve dvou společnostech: All Inn Invest a All Inn Group.

Radiožurnál se pokusil spojit přímo s Lašmanským, který ale odkázal na tiskového mluvčího společností Aleše Pospíšila. Ten pro Radiožurnál uvedl, že All Inn Group je dceřinou společností amerických investorů, kteří jsou spojeni s rodinou amerického podnikatele v hazardu Haiga Kelegiana.

„Pan Kelegian a jeho společnosti se rozhodli, že budou expandovat do prostoru Střední Evropy, kdy takovým hubem pro případnou další expanzi bude Česká republika, což nás těší,“ tvrdí Pospíšil.

Podle Pospíšila, mimochodem, někdejšího novináře a diplomata, v tuto chvíli probíhá jednání mezi investorem, tedy americkou stranou, a developerem NAM property, který vlastní pozemek a budovu v Rudné.

Za spoluprací se společností NAM property i přes některé varovné informace si Pospíšil stojí. „NAM je náš partner investor, to znamená, že my jsme s NAMem velice spokojeni. To naše partnerství prošlo důkladným due dilligance. Americká strana došla k závěru, že to je partner důvěryhodný,“ tvrdí Pospíšil.

„Nicméně zájemců o tohoto amerického investora je více, tak uvidíme. Byl bych rád, aby ten projekt byl realizován právě v Rudné, kde by mělo vzniknout centrum zábavního průmyslu, které by se hodně podobalo těm ikonickým centrům zábavního průmyslu, se kterým je spojeno jméno pana Kelegiana,“ říká Pospíšil.

Podle Pospíšila by zhruba v půlce července mohla být stavba ve fázi „core and shell“ (tedy hotová hrubá stavba, pozn. redakce).

„Potom se z toho stává předmět veřejné diskuze. Míček bude na naší straně, my budeme chtít tuto shell zaplňovat tak, aby odpovídala těm našim nejvyšším nárokům spojeným s touto zábavou,“ popisuje Pospíšil.

„Pochopitelně budeme jednat s místním zastupitelstvem a občany Rudné a představíme jim ten projekt a budeme rádi, když se s ním identifikují,“ tvrdí.

Turnaj, jaký svět neviděl

A jaké by to tedy bylo vyhrát částku v přepočtu přes 1,25 miliardy korun? Podle Pospíšila se turnaj, který měl podle uváděných výher patřit mezi vůbec největší na světě, nemohl nakonec hrát kvůli pandemii covidu. „Co nebylo, pevně věřím, že bude v budoucnu,“ vypráví Pospíšil.

Na druhou stranu, už v roce 2019 se objevily na webech zaměřených na poker skeptické texty. Autoři se pozastavovali nad tím, na kolik mohl být celý turnaj skutečně možný ať už s ohledem na chybějící prostory kasina, tak i na slibované výhry.

All Inn Prague totiž slibovalo prize pool (tedy sumu, kterou si rozdělí vítězové) ve výši 88 milionů euro (2,3 miliardy korun). Vítěz si pak měl odnést 50 milionů euro (1.25 miliard korun). Podobné sumy jsou výjimečné i z celosvětového pohledu.

We are preparing the largest relaxation and entertainment complex, located on the outskirts of Prague. In our complex you‘ll find the largest casino in Central Europe inspired by Las Vegas casino standards. #ALLINNPrague pic.twitter.com/LuwUevIj7E — ALL INN PRAGUE (@ALLINNPrague) September 1, 2019

„Tahle částka nebyla vycucaná z prstu. Vygenerovali ji lidé, kteří se pokeru věnují roky,“ tvrdí Pospíšil.

Pro srovnání, vloni se hrál v Kings casinu v Rozvadově největší turnaj mimo Las Vegas World Series of Poker Europe. Garantovaná výhra tam byla 12 milionů euro (281 milionů korun).

Značka All Inn Prague každopádně v posledních týdnech zase ožila. Podle sociální sítě Linkedin kromě kasina a hotelu plánuje společnost údajně spustit i online kasino a také uspořádat obří pokerový turnaj pro více než tři tisíce účastníků.

Zároveň poptává zaměstnance se zaměřením na marketing a také jednu pozici zaměřenou na online sázení.

Letos v lednu se konal ve Špindlerově Mlýně pokerový turnaj právě pod hlavičkou All Inn Prague. Na události nechybělo několik českých celebrit a influencerů, kteří následně zážitek sdíleli na sociálních sítích.

Dva zdroje Radiožurnálu nezávisle na sobě potvrdily, že tehdy se auta s logem All Inn Prague začala objevovat kolem vily v pražských Řepích.

Radiožurnál se i s ohledem na novou aktivitu kolem možného kasina obrátil na Ministerstvo financí, které má regulaci hazardu na starost.

„Nikdo tu nic neví o tom, že by se společnost All Inn jakkoliv na Ministerstvu financí zajímala o možnost provozovat hazard v Rudné,“ konstatoval mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Další vazby V příběhu plánovaného kasina v Rudné narazil Radiožurnál ještě na několik postav. Ačkoliv mluvčí Pospíšil tvrdí, že společnost All Inn Group je dceřinou firmou amerických investorů, podle českých rejstříků je doposud jediným akcionářem firmy plzeňský advokát Václav Vladař. Ten kromě společnosti All Inn Group figuruje v orgánech ještě několika dalších firem. Jednou z nich je také společnost Business Money z Karlových Varů, která poskytuje nebankovní půjčky a ve které je Vladař členem dozorčí rady. Majitelem firmy je podnikatel Radek Handlíř, jenž byl mezi obžalovanými v kauze tzv. Zádamského gangu. Skupina kolem podnikatele Milana Zádamského podle obžaloby vydírala v devadesátých letech podnikatele na Karlovarsku a nutila je platit peníze za ochranu. Soud je nakonec zprostil kvůli rozporům ve výpovědích svědků. Členy údajného gangu tehdy u soudu zastupoval i právník Vladař. Zmíněná firma Business Money má pak zároveň dohledatelné vazby k několika osobám úzce spojeným s Armanem Aharonjanem. V roce 2021 půjčila firma 30 milionů korun Gagiku Aharonjanovi. Ten sedí s Armanem Aharonjanem v estonské firmě ArmCoin OÜ. Gagik za půjčku ručil svým obchodním podílem v české firmě 7 000 s.r.o. Firma má sídlo i zvonek na stejné adrese v centru Prahy, kterou Arman uvádí v estonském rejstříku jako své bydliště. Další půjčku, tentokrát 50 milionů, poskytla Business Money třiašedesátileté Gohar Aharonajn a to loni. Vyplývá to ze zástavního práva k pozemku, na kterém stojí vila v pražských Řepích. Ve zmíněném domě má pak sídlo NAM property, které patří Atol v Rudné. Radiožurnál se chtěl Vladaře na jeho roli v projektu kasina zeptat. Advokát původně souhlasil se schůzkou, den předem ji ale zrušil s tím, že odpovědi reportérovi už poskytl tiskový mluvčí. Případné další dotazy si nechal poslat do emailu. Na zaslané otázky už ale nereagoval. Podnikatel Handlíř, kterému patří firma Business Money, na dotazy Radiožurnálu uvedl, že jeho firma do projektu kasina v Rudné není nijak zaangažovaná. Účast Vladaře v dozorčí radě firmy Business Money pak podle Handlíře nesouvisela s jeho tehdejším zastupováním Zádámských u soudu. „Jeho účast vyplývá z dlouhodobé spolupráce se společností v předmětu podnikání společnosti a dále souvisí s profesionálními službami a odborností pana doktora, čímž je 100% zajištěna činnost osoby člena dozorčí rady společnosti,“ napsal Handlíř.