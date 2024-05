Na začátku května vydal Ústavní soud přelomový rozsudek, ve kterém nařídil zrušit podmínku kastrace při úřední změně pohlaví. Rozsudek zavazuje zákonodárce, aby přišli s novelou, která nebude kastraci vyžadovat. Jenže posun v celé věci blokuje nejsilnější vládní strana ODS, která jako jediná nechce říct, jak se k rozhodnutí staví. Podle Ústavního soudu má vláda a parlament čas do konce června 2025. Praha 6:00 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud v Brně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ani Ústavní soud nepřiměl vládu ke shodě nad povinnými kastracemi trans osob. ODS váhá

„Téma je třeba ještě před stranickým stanoviskem nejdříve probrat vnitrostranicky,“ vysvětlil váhání pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí ODS Jakub Skyva. Postojem k nucené kastraci se ovšem nejsilnější vládní strana zabývá už déle než rok, minimálně od té doby, co její ministr spravedlnosti Pavel Blažek novelu zákona sám loni na jaře představil.

„Věřím, že se staneme součástí světa, kde se povinná sterilizace při změně pohlaví nepožaduje. Jsem přesvědčen, že Česká republika patří a připojí se k výrazné většině států Evropy, které umožňují úřední změnu pohlaví bez této podmínky,“ řekl tehdy náměstek ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák na tiskové konferenci.

Od té doby však nenastal žádný posun a novela se neposunula ani do připomínkového řízení. Podle Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti za hnutí STAN, bylo ještě před měsícem nepravděpodobné, že by se ji podařilo projednat do konce volebního období.

Jenže nyní nemá vláda na vybranou. Ústavní soud ji totiž zavazuje ke změně zákona před koncem mandátu.

„Ústavní soud rozhodl, my jeho rozhodnutí respektujeme, nyní je třeba ve společnosti a též i s odborníky vést debatu, jak na kroky Ústavního soudu reagovat. A to vše promítnout do legislativy v průběhu požadovaných následujících dvanácti měsíců,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí lidovců David Jirušek.

Jednou z posledních

Česká republika je jednou ze šesti zemí v Evropě, kde se lidé musí nechat sterilizovat, pokud si chtějí legálně změnit pohlaví. Další jsou například Lotyšsko, Rumunsko či Srbsko.

„To, že Ústavní soud poslal podmínku sterilizací trans osob pro úřední změnu pohlaví tam, kam patří, tedy do minulosti, je důvod k oslavám,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Jde o naprosto barbarskou praktiku, ke které je prostě nepřípustné lidi nutit. To říkám dlouhodobě já, i ostatní mí pirátští kolegové. Stát tu je od toho, aby lidská práva chránil, ne aby je omezoval. A rozhodování o tom, kdo má nebo nemá jít na operaci, kdo může nebo nemůže mít děti… Do toho státu prostě nic není,“ uvedl Bartoš pro iROZHLAS.cz.

Souhlasí s již připravenou novelou ministerstva spravedlnosti. „V návrhu je hlavní to, že úřední změnu pohlaví bude možné provést nezávisle na chirurgickém zákroku. Celkově půjde o úpravu občanského zákoníku, změnu zákona o matrikách a změnu zákona o specifických zdravotních službách,“ podotkl Bartoš.

Respekt k Ústavě

Česká republika také podléhá povinnosti řídit se judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten již několikrát rozhodl, že sterilizace trans* osob je v rozporu s článkem osm Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

S chystanou novelou souhlasí i ministři za hnutí STAN. „Změnu podporuje celé hnutí včetně všech našich resortů. Do Evropy 21. století to totiž nepatří,“ sdělila mluvčí strany Sára Beránková.

Podobně to vidí i další vládní strana TOP 09. Její ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se podílel na přípravách novely. „Nyní v reakci na impulz daný Ústavním soudem ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zvážíme širší než toliko zrušující úpravu tak, aby byl přitom respektován závěr jednání Ústavního soudu,“ sdělila mluvčí TOP 09 Markéta Volfová.

To, že vládě nezbývá nic jiného, než zákon projednat, potvrdil pro iROZHLAS.cz i Pavel Uhl, advokát a odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Pokud Ústavní soud zruší nějaké ustanovení zákona, protože podle něj je v rozporu s ústavním pořádkem, musí to zákonodárce respektovat,“ sdělil.