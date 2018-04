Sousoší z 320 kilogramů stříbra rozložené na dvě části jeřáb z nákladního auta vyložil u dveří katedrály. Na správné místo ho pak přímo uvnitř chrámu umístilo několik mužů. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK



Další fotografie (6) Stavební jeřáb, muži v montérkách a stříbrné sousoší, tak to v úterý vypadalo před katedrálou svatého Víta. Chrám se od úterý pyšní novými sochami svatého Vojtěcha, Radima a Radly. Socha českého patrona obklopena dalšími světci má úzkou spojitost s kardinálem Josefem Beranem, jehož ostatky se v pátek po padesáti letech vrátí z Vatikánu do Česka. Instalací sochy se stejně jako pohřbením ve vlasti plní Beranovo přání. Praha 22:46 17. dubna 2018

Sousoší z 320 kilogramů stříbra rozložené na dvě části jeřáb z nákladního auta vyložil u dveří katedrály. Na správné místo ho pak přímo uvnitř chrámu umístilo několik mužů.

Nové sousoší ve svatovítské katedrále. Tvoří ho 320 kilo stříbra, pomáhat mu musel jeřáb. Na místě natáčela reportérka Pavla Lioliasová

Celá instalace trvala zhruba hodinu. Sousoší stojí přímo uprostřed katedrály v hlavní lodi na podstavci z červeného mramoru. Umístěno je tak, že světec z věčného života žehná příchozím.

„Svatý Vojtěch umírá. Z pravé strany se na něj kouká Radla, který byl jeho vychovatelem a benediktin kněz. Z levé strany je jeho mladší bratr Radim, který je pozdějším polským arcibiskupem. To je společenství třech. Jsou svědky dramatu, kdy Vojtěch umírá,“ popisuje kompozici sousoší sestra Dominika z pražského arcibiskupství.

Dělníci dokončují ve svatovítské katedrále instalaci nového sousoší - svatého Vojtěcha, Radima a Radla. Pražské arcibiskupství ho slavnostně odhalí ve čtvrtek. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/dNS7CY6y1J — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) 17. dubna 2018

Světový unikát

Trojice soch vznikla podle sádrového modelu ze čtyřicátých let minulého století. Pro odlévání museli slévači vyrobit kopii z vosku.

„Vosk se rozřeže, tohle se dělalo z 22 dílů, a zaformuje se to do takové hmoty. Dá se to do pece, zahřeje se to, vosk vyteče a místo toho se tam naleje stříbro,“ vysvětluje odlévání umělecký slévač Pavel Horák. Tak velké sochy se přitom běžně dělají z bronzu.

„Ze stříbra to je výjimečná věc. Zjišťoval jsem to a dokonce ani v Evropě, snad ani na světě tohle nikdo nedělal,“ dodává.

Odlité a rozřezané na víc než dvacet částí putovalo sousoší do pasířské dílny v Buštěhradu. Její pracovníci ho dva měsíce dokončovali.

„Přijela nám hromada stříbrných, neopracovaných, černých, špinavých odlitků. Museli jsme stříbro vyčistit, potom kusy svařit dohromady,“ vysvětluje majitel dílny Ivan Houska.

Sousoší vznikalo pod dohledem Berana

Sádrový model vytvořila sochařka Karla Vobišová. V roce 1947 byl umístěný do svatovítské katedrály. O rok později, po nástupu komunistického režimu, ho odstranili. Pražské arcibiskupství se k plánu sochu vytvořit vrátilo v roce 2010.

Církev plánovala sochy do kostela přestěhovat na podzim. Protože se už tento týden do Česka vrací ostatky kardinála Josefa Berana, který vznik sousoší ve čtyřicátých letech připravoval, rozhodlo se arcibiskupství dokončení uspíšit.

Pražské arcibiskupství za sousoší zaplatilo zhruba šest milionů korun. Církev doufá, že část peněz teď získá od sponzorů.

Sousoší stojí přímo uprostřed katedrály v hlavní lodi na podstavci z červeného mramoru. Umístěno je tak, že světec z věčného života žehná příchozím. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK