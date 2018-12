Nic dramatického, říká europoslankyně Konečná o zprávě BIS, která varuje před vlivem Ruska a Číny

Česká europoslanskyně Kateřina Konečná (KSČM) hodnotí zprávu BIS, která varuje před vlivem Ruska a Číny na našem území. Měla by Česká republika vyhostit ruské diplomaty? A bude Česko vracet peníze Bruselu kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO)? I k tomu se europoslankyně vyjádřila v pořadu Radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu Praha 9:43 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná | Foto: Filip Jandourek

Jak vnímáte zprávu Bezpečnostní informační služby, která varovala před sílícím vlivem Ruska a Číny na našem území?

Když jsem o tom mluvila s kolegy, kteří jsou za to zodpovědní a evidentně četli i tu druhou část zprávy, tak oni sami tvrdí, že oproti roku 2016 nedošlo k ničemu dramatickému, to znamená, že ta zpráva je v podstatě velmi podobná tomu, co jsme tady už měli.

S Kateřinou Konečnou o premiérově střetu zájmů: Musíme počkat na rozhodnutí Evropské komise, pak bude čas to řešit

Paní poslankyně, vám ta zpráva přijde úsměvná?

Musím říct, že poznámkový aparát té zprávy mi přijde... ne úsměvný, přijde mi tragický ve chvíli, kdy tohle je schopná předložit Bezpečnostní informační služba. Podle informací Deníku N - ze kterého tu informaci čerpám, já jsem ji opravdu nestudovala -, je závěr o tom, že jsme pod vlivem sovětské školy a sovětské výuky. To mi přijde fakt jako něco, co bych ve zprávě BIS nečekala, myslím si, že to tam ani nepatří.

Jak by na to podle vás Česko mělo reagovat? Měli bychom vyhostit nějaké ruské diplomaty, například?

Jsou tam dvě roviny, ta první je, že jsme si vyhoštění diplomatů vyzkoušeli u britské kauzy otravy novičokem a musím říct, že to, že Rusové mají poměrně velkou ambasádu s poměrně velkým počtem lidí, kteří nejsou ale diplomaté, je prostě faktem, který víme. Z druhé strany, dokud nebudu mít jeden jediný důkaz, že ti lidé provádí v České republice nějakou protistátní činnost, nevidím jeden jediný důvod, proč to dělat tímhle způsobem.

Komunistická strana v pátek kritizovala ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka za to, že podléhá (vlivu) cizích mocností. Naráželi jste na jeho slova, kterými ostře odsoudil další ruskou agresi vůči Ukrajině, je to tak?

Je to jenom jedno z mnoha, protože pan ministr zahraničních věcí od začátku, co nastoupil do funkce, v podstatě kopíruje politiku Spojených států amerických a zhruba s 24hodinovým zpožděním opakuje to, co nám sdělí Spojené státy americké prostřednictvím svých zpravodajských stanic. Takže jde spíš o to, že jsme se domnívali, že sociální demokracie je natolik uvědomělá, že si uvědomuje, že bychom konečně mohli začít dělat naši suverénní zahraniční politiku - a zatím od pana Petříčka slyšíme jediné, a to je, že prostě opakuje, co je ‚in‘ v transatlantické vazbě.

Babišův střet zájmů

Paní poslankyně, je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Já nejsem právník a stejně asi jako všichni, nebo většina z nás, čekám na konečné rozhodnutí Evropské komise, která jediná v podstatě může říct, jak to tedy je a jak je to v souladu s novým nařízením, nebo s novým finančním nařízení Evropské unie, které začlo platit v srpnu.

Má zpráva podle vás velkou váhu?

Má velkou váhu, určitě, to jsem si ověřovala a to je faktem, že tady to nefunguje tak, že si úředníci můžou vytvořit nebo nechat zpracovat tři právní analýzy a pak si vybrat, která z nich se hodí. Tady je to opravdu tak, že na analýzu právníků se dává velký důraz, a pokud na ni nedáte důraz, tak si musíte zdůvodnit, proč jste na ni důraz nedali.

Jak se díváte na to, když vláda vedená Andrejem Babišem v tuto chvíli vyjednává v Bruselu o nové podobě dotací na zemědělství a brání se zastropování dotací, což je aspekt, na který by doplatili největší zemědělské podniky v České republice, mimo jiné společnost Agrofert?

Já nevím, jak vláda, ale my každopádně... S námi komunikuje jako s europoslanci, respektive konkrétně se mnou, ale myslím, že oslovovali víc europoslanců. Například Agrární komora, která přednáší úplně stejné požadavky. Já jsem samozřejmě dostala stanovisko vlády, dostali jsme požadavek, abychom se ho pokusili nějakým způsobem prosadit, nicméně ve výboru pro zemědělství v Evropském parlamentu není jeden jediný český poslanec, ani jako řádný člen, ani jako náhradník. To znamená, že čeští poslanci toto můžou ovlivnit v Evropském parlamentu dost složitě.